Haier Cup Indonesia 2026 Sambangi Jakarta, 32 Klub U-16 Berebut Tiket ke Final Nasional 

Pembukaan Haier Cup Indonesia 2026 di Jakarta / Dok: Istimewa
JawaPos.com - Kompetisi sepak bola kelompok usia 16 tahun (U-16) bertajuk Haier Cup Indonesia 2026 berlanjut ke Jakarta. Turnamen yang diikuti 32 klub U-16 itu mulai berlangsung di ASIOP Stadium, Jakarta, pada Kamis (6/8/2026).
Setelah mengawali penyelenggaran di Surabaya, rangkaian Haier Cup Indonesia 2026 kini berlanjut melalui babak penyisihan di Jakarta. Turnamen U-16 ini menjadi bagian dari upaya mendukung pembinaan pemain muda di Indonesia.
Pada babak penyisihan Jakarta, peserta tidak hanya bersaing memperebutkan kemenangan. Melainkan juga memperoleh pengalaman bertanding yang dinilai penting untuk perkembangan teknik, mental, dan karakter sebagai atlet.
"Haier percaya bahwa masa depan dibangun melalui investasi pada generasi muda. Melalui Haier Cup Indonesia 2026, kami ingin menghadirkan lebih dari sekadar turnamen sepak bola,” ujar Southeast Asia Marketing Director Haier Indonesia, Wang Huizheng, di ASIOP Stadium, Kamis (6/8).
“Kami ingin menciptakan ruang bagi para pemain muda untuk belajar, berkembang, dan memperoleh pengalaman kompetisi yang akan membentuk karakter, mental juara, serta rasa percaya diri mereka," sambungnya.
Menurut Wang, olahraga memiliki peran penting dalam membangun generasi yang sehat dan berprestasi. Karena itu, Haier terus menjadikan olahraga sebagai salah satu platform untuk mempererat hubungan dengan masyarakat.
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"Inilah semangat yang kami bawa melalui kampanye 'Play With The Number Ones', yaitu memberikan kesempatan terbaik bagi generasi muda Indonesia untuk terus berkembang bersama standar kompetisi yang berkualitas," tuturnya. .
Nantinya, tim juara dari babak penyisihan Jakarta akan menghadapi pemenang penyisihan Surabaya dan berjumpa di partai Final Nasional. Tim juara akan mewakili Indonesia pada Haier Cup Southeast Asia 2026 yang bergulir di Thailand, menghadapi klub-klub dari berbagai negara di Asia Tenggara.
Di tingkat global, Haier secara konsisten menjalankan strategi sports marketing melalui dukungan terhadap berbagai cabang olahraga. Termasuk bekerja sama dengan dua klub sepak bola dunia, Paris Saint-Germain (PSG) dan Liverpool.
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