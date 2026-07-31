Rachmat Irianto Satu-satunya Pemain Persebaya Surabaya yang Pernah Hadapi Port FC, Siap Reuni di Piala Presiden 2026

JawaPos.com – Rachmat Irianto menjadi satu-satunya pemain Persebaya Surabaya yang pernah menghadapi Port FC. Momen itu berpeluang kembali terulang saat Persebaya menghadapi wakil Liga Thailand tersebut pada laga terakhir Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (1/8/2026) pukul 19.30 WIB.

Pengalaman tersebut menjadi modal berharga bagi gelandang berusia 26 tahun itu saat Green Force memburu status juara Grup B sekaligus menjaga tren positif menuju semifinal.

Rachmat Irianto pernah menghadapi Port FC saat masih membela Persib Bandung pada fase Grup F AFC Champions League Two musim 2024/2025.

Berdasarkan data Transfermarkt, Rian tampil dalam dua pertemuan melawan klub Thailand tersebut. Pada laga pertama, ia dimainkan selama 12 menit, namun Persib gagal meraih kemenangan. Sementara pada pertemuan kedua, Rian tidak diturunkan dan hanya menghuni bangku cadangan.

Meski komposisi skuad Port FC telah mengalami perubahan, pengalaman menghadapi klub tersebut diyakini tetap menjadi bekal penting. Apalagi, Port FC saat ini diperkuat mantan kapten Persebaya, Bruno Moreira, yang tentu sudah sangat mengenal karakter permainan Green Force.

Fokus Persebaya Tak Berubah Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menegaskan fokus timnya sepenuhnya tertuju pada pertandingan melawan Port FC. Meski sudah memastikan tiket semifinal, Green Force tetap mengincar kemenangan demi mengamankan status juara Grup B.

"Laga itu akan menentukan apakah kami finis sebagai juara grup atau runner-up. Namun, kami harus menyelesaikan proses pemulihan pemain terlebih dahulu," ujar Bernardo Tavares, dikutip dari laman resmi Persebaya, Jumat (31/7/2026).

Menurut pelatih asal Portugal tersebut, hasil melawan Port FC akan menentukan lawan yang dihadapi Persebaya pada babak semifinal.