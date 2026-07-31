Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC 31 Juli 2026, Duel Penentu Lolos Semifinal Piala Presiden

Gustavo Henrique menjadi ancaman utama Arema FC saat menghadapi DPMM FC di laga penentu Grup A Piala Presiden 2026. (Arema FC)
JawaPos.com - Arema FC akan menjalani laga penentuan saat menghadapi DPMM FC pada pertandingan terakhir Grup A Piala Presiden 2026. Duel di Stadion Si Jalak Harupat, Jumat (31/7) pukul 15.30 WIB, dipastikan menjadi salah satu pertandingan paling menarik di fase grup karena menentukan nasib kedua tim menuju babak semifinal.
Singo Edan Arema FC datang dengan modal yang cukup baik usai meraih kemenangan 2-1 atas Tampines Rovers pada pertandingan sebelumnya. Hasil tersebut membuat peluang Arema FC untuk lolos ke empat besar piala presiden terbuka lebar. Tim asuhan Marcos Santos hanya membutuhkan satu poin dari DPMM untuk amankan tiket ke semifinal.
Situasi berbeda justru dialami DPMM FC. Wakil Brunei Darussalam itu belum mampu meraih kemenangan sepanjang turnamen.
Setelah bermain imbang melawan Tampines Rovers dan kalah tipis dari Persib Bandung, DPMM kini berada dalam posisi yang cukup sulit. Mereka wajib mengalahkan Arema FC jika ingin menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya.
Perbedaan kepentingan kedua tim diperkirakan akan membuat jalannya pertandingan berlangsung menarik. Arema FC kemungkinan akan bermain lebih sabar dan disiplin dalam menjaga keseimbangan permainan.
Sementara DPMM diprediksi tampil menyerang sejak menit awal demi memburu tiga poin. Arema FC juga mendapat tambahan kepercayaan diri berkat performa beberapa pemain baru yang mulai menunjukkan kualitasnya.
Gustavo Henrique menjadi salah satu nama yang paling mencuri perhatian setelah mencetak dua gol saat mengalahkan Tampines Rovers. Ketajamannya di lini depan menjadi senjata utama Singo Edan untuk membongkar pertahanan lawan.
Selain Gustavo Henrique, duet Gabriel Silva dan Joel Vinicius juga mulai menunjukkan kerja sama yang menjanjikan di sektor penyerangan. Dukungan dari lini tengah yang dihuni Betinho, Julian Guevara, dan Careca membuat permainan Arema semakin variatif, baik saat membangun serangan maupun melakukan transisi.
Di lini belakang, Marcos Santos diperkirakan tetap mengandalkan Alfeandra Dewangga bersama Walisson Moreira sebagai duet bek tengah. Pengalaman Johan Farizi di sisi kiri pertahanan juga diharapkan mampu menjaga stabilitas permainan ketika menghadapi tekanan dari DPMM.
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