Resmi! Mitchell Baker Starter, Daftar Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Timor Leste di Piala AFF 2026

Pemain Timnas Indonesia Mitchell Baker saat melawan Kamboja pada pertandingan Grup A ASEAN Championship atau Piala AFF 2026 di Stadion Gelora Pakansari, Senin (27/7). (Dery Ridwansah/JawaPos.con)
JawaPos.com - Timnas Indonesia resmi menurunkan Mitchell Baker sebagai starter saat menghadapi Timor Leste pada laga lanjutan Piala AFF 2026 di Chonburi Stadium, Thailand, Jumat (31/7). Penyerang muda tersebut dipercaya mengisi lini depan bersama skuad Garuda yang mengincar kemenangan kedua setelah sebelumnya menang telak atas Kamboja.
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman membawa 26 pemain untuk menghadapi Piala AFF 2026, tetapi hanya 23 pemain yang bisa didaftarkan dalam setiap pertandingan. Menghadapi Timor Leste, Herdman memilih komposisi terbaik dengan sejumlah pemain senior dan pemain naturalisasi masuk daftar utama termasuk Mitchell Baker.
John Herdman memastikan seluruh pemain Timnas Indonesia dalam kondisi siap sebelum pertandingan piala AFF. Tidak ada pemain yang mengalami cedera setelah laga perdana, sehingga pelatih asal Inggris tersebut memiliki banyak pilihan untuk menentukan susunan pemain.
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"Persiapan kami berjalan dengan baik. Semua pemain berhasil melewati pertandingan pertama tanpa cedera, yang tentu menjadi hal positif. Jadi saya memiliki seluruh skuad yang siap dan bisa dipilih," kata Herdman dilansir dari laman kitagaruda.
Meski Timnas Indonesia lebih diunggulkan, John Herdman meminta para pemain tidak menganggap remeh Timor Leste. Menurut dia, lawan sudah menjalani dua pertandingan sehingga memiliki pengalaman lebih banyak dalam memahami atmosfer kompetisi Piala AFF 2026.
"Kami tahu laga ini akan menjadi tantangan bagi kami. Kami harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk bermain di sini, sementara Timor Leste sudah memainkan dua pertandingan," ujar Herdman.
Pelatih berusia 51 tahun itu menilai Timor Leste menunjukkan perkembangan positif sepanjang turnamen. Karena itu, kemenangan besar 5-1 atas Kamboja pada laga sebelumnya tidak boleh membuat Timnas Indonesia kehilangan fokus.
"Saya rasa setiap pertandingan itu berbeda. Timor Leste terus berkembang sepanjang turnamen. Penampilan mereka pada laga terakhir sangat kuat dan mereka mulai memahami tempo serta ritme kompetisi ini," ucap Herdman.
Herdman menegaskan target utama Timnas Indonesia bukan sekadar mengejar banyak gol, melainkan memastikan tiga poin. Baginya, konsistensi permainan menjadi faktor penting dalam perjalanan panjang turnamen.
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