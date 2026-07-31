Gratis! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Timor Leste di Piala AFF 2026, Kick-off Pukul 17.00 WIB

JawaPos.com - Timnas Indonesia kembali melanjutkan perjuangan di Piala AFF 2026 atau ASEAN Championship 2026 dengan menghadapi tuan rumah Timor Leste, Jumat (31/7) malam di Stadion Chonburi, Thailand. Duel yang digelar dengan kick off mulai pukul 17.00 WIB itu dapat disaksikan secara langsung melalui siaran televisi RCTI dan layanan live streaming resmi.

Bertemu Timor Leste yang sudah menelan dua kekalahan di piala AFF, pelatih Timnas Indonesia John Herdman justru memilih untuk tidak meremehkan lawan. Sudah merasakan ritme kompetisi lebih dulu menjadi poin yang disorot.

“Kami bersemangat untuk pertandingan ini, meskipun kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit bagi kami. Perjalanan panjang untuk datang dan bermain di sini, sementara Timor-Leste sudah memainkan dua pertandingan piala AFF. Mereka sudah berpengalaman dan telah menyesuaikan diri dengan ritme kompetisi," ucap John Herdman dikutip dari laman resmi kompetisi.

Timor-Leste menderita kekalahan telak 7-0 di pertandingan pembuka Grup A melawan juara bertahan Vietnam. Pada laga kedua, mereka tampil lebih baik dengan hanya menelan kekalahan 2-0 mereka melawan Singapura. Kemajuan itu diakui John Herdman, dan berharap timnya tidak boleh lengah.

“Setiap pertandingan berbeda. Timor-Leste berkembang seiring berjalannya turnamen, dan menurut saya penampilan mereka di pertandingan sebelumnya sangat kuat," sambung John Herdman.

Kemenangan atas Timor Leste akan sangat penting bagi Timnas Indonesia karena dua lawan berat menanti di laga terakhir grup A yakni Vietnam dan Singapura.

Sementara itu pelatih Timor Leste Ze Pedro mengakui bahwa Indonesia merupakan lawan kuat.

“Kami mengharapkan pertandingan sulit lainnya karena kami akan menghadapi tim yang sangat kuat. Indonesia mencatatkan kemenangan meyakinkan melawan Kamboja di pertandingan sebelumnya. Mereka terorganisir dengan baik dan tentu saja akan bertekad untuk menang lagi," ucap Pedro.