STY Sambut Gembira Kehadiran Nadeo, Yakin Pertahanan Persija semakin Kuat

Nadeo Argawinata resmi bergabung dengan Persija Jakarta hingga 2031 setelah didatangkan dari Borneo FC dalam kesepakatan transfer yang juga melibatkan dua pemain muda Macan Kemayoran. (Persija)
JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong alias STY, menyambut gembira kehadiran Nadeo Argawinata. Dia yakin lini pertahanan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- akan semakin kuat setelah kehadiran kiper berusia 29 tahun tersebut.
Nadeo menjadi kiper kedua yang didatangkan Persija Jakarta pada bursa transfer musim panas ini. Sebelumnya, Macan Kemayoran sudah lebih dulu mendaratkan Aqil Savik dari Bhayangkara Presisi Lampung FC.
“Tentu saja, dengan bergabungnya pemain tim nasional seperti Nadeo. Ditambah Aqil juga datang, saya rasa lini pertahanan kami menjadi jauh lebih kuat,” kata Shin Tae-yong, Jumat (24/7).
Eks pelatih Timnas Indonesia itu mengaku senang Nadeo bisa bergabung dengan Persija Jakarta. Eks pelatih Timnas Indonesia itu yakin mantan anak asuhnya tersebut dapat memberikan kontibusi positif untuk skuad Macan Kemayoran.
“Saya percaya Nadeo akan memberikan kontribusi besar dalam membantu tim meraih hasil yang baik,” tegas pelatih asal Korsel itu.
Nadeo menjadi rekrutan teranyar Persija Jakarta di bursa transfer Super League 2026/2027. Macan Kemayoran menebus kiper berlabel Timnas Indonesia itu dari Borneo FC dan diikat kontrak jangka panjang selama lima tahun.
Nadeo menjadi rekrutan ke-10 Persija Jakarta di bursa transfer musim panas ini. Sebelumnya, Macan Kemayoran sudah mendaratkan Victor Dethan, Pratama Arhan, Aqil Savik, Denis Kolinger, Radovan Pankov, Kerim Memija, Kyohei Yoshino, Kwon Chang-hoon, dan Stjepan Loncar.
Hanya saja, Nadeo dipastikan tidak bisa membela Persija Jakarta di ajang Piala Presiden 2026. Pasalnya, kiper berusia 29 tahun itu sedang menjalani tugas negara membela Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026.
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