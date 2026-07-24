Jadwal dan Link Live Streaming Piala AFF 2026 Hari Ini, Timnas Indonesia Bersiap Jalani Laga Perdana

Pertandingan Piala AFF 2026 resmi dimulai hari ini dengan laga Kamboja vs Singapura dan Timor Leste vs Vietnam. Timnas Indonesia akan menjalani laga perdana pada 27 Juli di Stadion Pakansari. (Timnas Indonesia)
JawaPos.com - Piala AFF 2026 resmi dimulai pada Jumat (24/7/2026) dengan dua pertandingan pembuka Grup A yang mempertemukan Kamboja melawan Singapura serta Timor Leste menghadapi Vietnam. Turnamen sepak bola terbesar di Asia Tenggara ini diikuti 10 negara, sementara Timnas Indonesia akan menjalani laga perdananya pada Senin (27/7/2026) di Stadion Pakansari, Cibinong.
Piala AFF 2026 edisi ke-16 resmi bergulir mulai hari ini dengan menghadirkan persaingan 10 negara terbaik di kawasan Asia Tenggara. Turnamen ini kembali menjadi panggung bergengsi bagi setiap tim nasional untuk memburu gelar juara regional.
Sebanyak 10 peserta dibagi ke dalam dua grup. Grup A dihuni Vietnam, Singapura, Kamboja, Indonesia, dan Timor Leste, sedangkan Grup B diisi Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar, serta Laos. Setiap tim akan memainkan empat pertandingan pada fase grup menggunakan sistem round robin.
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Masing-masing negara mendapat jatah dua laga kandang dan dua pertandingan tandang sebelum menentukan dua tim terbaik yang berhak lolos ke babak semifinal. Vietnam datang ke turnamen ini dengan status sebagai juara bertahan. The Golden Star Warriors sukses mengangkat trofi Piala AFF 2024 setelah menaklukkan Thailand dengan agregat 5-3 pada partai final dua leg.
Laga pembuka Piala AFF 2026 akan berlangsung di Grup A. Pertandingan pertama mempertemukan Kamboja melawan Singapura di Morodok Techno National Stadium, Phnom Penh.
Duel tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 19.00 WIB. Setelah itu, pertandingan kedua akan mempertemukan Timor Leste melawan Vietnam yang dimainkan di Chonburi Stadium mulai pukul 20.30 WIB.
Berikut jadwal pertandingan Piala AFF 2026 hari ini:
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Jumat, 24 Juli 2026
19.00 WIB: Kamboja vs Singapura
20.30 WIB: Timor Leste vs Vietnam
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