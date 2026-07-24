Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 24 Juli 2026 | 17.47 WIB

Jadwal dan Link Live Streaming Piala AFF 2026 Hari Ini, Timnas Indonesia Bersiap Jalani Laga Perdana

Pertandingan Piala AFF 2026 resmi dimulai hari ini dengan laga Kamboja vs Singapura dan Timor Leste vs Vietnam. Timnas Indonesia akan menjalani laga perdana pada 27 Juli di Stadion Pakansari. (Timnas Indonesia) - Image

Pertandingan Piala AFF 2026 resmi dimulai hari ini dengan laga Kamboja vs Singapura dan Timor Leste vs Vietnam. Timnas Indonesia akan menjalani laga perdana pada 27 Juli di Stadion Pakansari. (Timnas Indonesia)

JawaPos.com - Piala AFF 2026 resmi dimulai pada Jumat (24/7/2026) dengan dua pertandingan pembuka Grup A yang mempertemukan Kamboja melawan Singapura serta Timor Leste menghadapi Vietnam. Turnamen sepak bola terbesar di Asia Tenggara ini diikuti 10 negara, sementara Timnas Indonesia akan menjalani laga perdananya pada Senin (27/7/2026) di Stadion Pakansari, Cibinong.

Kapan Piala AFF 2026 Dimulai?

Piala AFF 2026 edisi ke-16 resmi bergulir mulai hari ini dengan menghadirkan persaingan 10 negara terbaik di kawasan Asia Tenggara. Turnamen ini kembali menjadi panggung bergengsi bagi setiap tim nasional untuk memburu gelar juara regional.

Sebanyak 10 peserta dibagi ke dalam dua grup. Grup A dihuni Vietnam, Singapura, Kamboja, Indonesia, dan Timor Leste, sedangkan Grup B diisi Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar, serta Laos. Setiap tim akan memainkan empat pertandingan pada fase grup menggunakan sistem round robin.

Masing-masing negara mendapat jatah dua laga kandang dan dua pertandingan tandang sebelum menentukan dua tim terbaik yang berhak lolos ke babak semifinal. Vietnam datang ke turnamen ini dengan status sebagai juara bertahan. The Golden Star Warriors sukses mengangkat trofi Piala AFF 2024 setelah menaklukkan Thailand dengan agregat 5-3 pada partai final dua leg.

Jadwal Pertandingan Piala AFF 2026 Hari Ini

Laga pembuka Piala AFF 2026 akan berlangsung di Grup A. Pertandingan pertama mempertemukan Kamboja melawan Singapura di Morodok Techno National Stadium, Phnom Penh.

Duel tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 19.00 WIB. Setelah itu, pertandingan kedua akan mempertemukan Timor Leste melawan Vietnam yang dimainkan di Chonburi Stadium mulai pukul 20.30 WIB.

Berikut jadwal pertandingan Piala AFF 2026 hari ini:

Jumat, 24 Juli 2026

19.00 WIB: Kamboja vs Singapura
20.30 WIB: Timor Leste vs Vietnam

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Legenda Timnas Indonesia Zulkifli Syukur Resmi Jadi Asisten Pelatih Garudayaksa FC Bersama Milos Joksic - Image
Sepak Bola Indonesia

Legenda Timnas Indonesia Zulkifli Syukur Resmi Jadi Asisten Pelatih Garudayaksa FC Bersama Milos Joksic

Jumat, 24 Juli 2026 | 06.00 WIB

Marc Klok Tegaskan Timnas Indonesia Makin Fokus Jelang Piala AFF 2026, Menang Lawan Bali United - Image
Sepak Bola Indonesia

Marc Klok Tegaskan Timnas Indonesia Makin Fokus Jelang Piala AFF 2026, Menang Lawan Bali United

Jumat, 24 Juli 2026 | 01.51 WIB

Jadi Markas Timnas Indonesia di Piala AFF 2026, Intip Kesiapan Stadion Pakansari - Image
Sepak Bola Indonesia

Jadi Markas Timnas Indonesia di Piala AFF 2026, Intip Kesiapan Stadion Pakansari

Kamis, 23 Juli 2026 | 21.59 WIB

Terpopuler

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026 - Image
1

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

2

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

3

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa

6

Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!

7

2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya

8

Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore