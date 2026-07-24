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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 24 Juli 2026 | 14.20 WIB

Rahasia Manis di Balik Gol Debut Alex Martins di Persebaya, Rekening Gol Langsung Dibuka di GBT

Alex Martins merayakan gol debutnya bersama Persebaya Surabaya saat menghadapi PSIS Semarang pada laga Anniversary Game 99 di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya) - Image

Alex Martins merayakan gol debutnya bersama Persebaya Surabaya saat menghadapi PSIS Semarang pada laga Anniversary Game 99 di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya)

JawaPos.com - Penyerang anyar Persebaya Surabaya, Alex Martins, langsung membuka rekening golnya pada laga debut bersama Green Force saat menghadapi PSIS Semarang dalam 99th Anniversary Game di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (19/7/2026).

Gol sundulan striker asal Brasil itu menjadi sinyal positif bagi lini depan Persebaya Surabaya sekaligus menambah optimisme Bonek dan Bonita menyambut musim 2026/2027.

Momen tersebut terasa semakin spesial karena gol perdana Alex Martins tercipta di hadapan puluhan ribu suporter yang memenuhi Stadion Gelora Bung Tomo.

Meski pertandingan berakhir imbang 2-2, kontribusi pemain 33 tahun itu menjadi salah satu sorotan utama sepanjang laga.

Bagaimana Alex Martins Mencetak Gol Debut Bersama Persebaya Surabaya?

Alex Martins mencetak gol pertamanya melalui sundulan keras pada babak pertama. Umpan sepak pojok akurat dari Francisco Rivera berhasil disambut sempurna hingga mengoyak gawang PSIS Semarang.

Gol tersebut menjadi pembuka keunggulan Persebaya Surabaya sebelum Yann Mabella menggandakan skor pada babak kedua.

Sayangnya, keunggulan dua gol tidak mampu dipertahankan setelah Lorensius Sabda mencetak dua gol balasan untuk PSIS Semarang sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-2.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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