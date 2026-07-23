Hari Anak Nasional 2026: Persija Soccer School hingga ASIOP Membangun Mimpi Anak Negeri dari Lapangan SSB

Persija Elite Selection 2026 di Persija Training Ground. (Instagram/@persija.ac)
JawaPos.com - Di tengah kepungan gedung pencakar langit dan kian menyusutnya ruang terbuka hijau di Jakarta, ribuan anak-anak masih merawat mimpi. Mereka dengan giat menggiring bola dan saling bekerja sama mengikuti arahan pelatih dengan begitu riangnya.
Di pinggir lapangan, doa-doa dari para orang tua terpanjat ke langit. Tidak hanya uang dari sebagian gaji yang disisihkan, para orang tua juga meluangkan waktu dari sibuknya aktivitas pekerjaan untuk mengantar sang buah hati ke SSB sekaligus menemani latihan dari tepi lapangan.
Para orang tua tersebut turut merawat mimpi, kelak anaknya bisa mengenakan jersey Timnas Indonesia kelak. Mereka mengabaikan berita-berita miring soal sepak bola Indonesia yang carut marut, atau jauh dari prospek menjanjikan.
Mereka juga tak peduli anggapan miring bahwa riuhnya pemain naturalisasi di tubuh skuad Timnas Indonesia bisa mematikan mimpi anak negeri. Para orang tua tersebut hanya merajut bahagia, merayakan sepak bola bersama putra-putrinya.
Di lapangan sederhana itu, mimpi itu berasal. Kabar baiknya, pembinaan usia dini di ibu kota sudah tidak sekuno dulu. Di Jakarta, persebaran SSB sudah cukup menjamur.
Sejatinya tidak ada angka pasti mengenai jumlah SSB di Jakarta. Namun, diperkirakan terdapat ratusan SSB yang beroperasi di Ibu Kota.
Sebagai gambaran, terdapat sebanyak 44 SBB jika menghitung di Jakarta Barat saja. Jumlah itu dihimpun berdasarkan jumlah SSB yang terdaftar di bawah naungan Asosiasi Kota (Askot) PSSI.
Jika menghitung data Askot PSSI Jakarta Barat saja, saat ini sudah terdapat 4.346 pemain yang bernaung di 44 SSB tersebut. Maka bisa dibayangkan berapa total bibit muda SSB yang tersebar di Jakarta secara keseluruhan.
Terdapat pula Persija Soccer School yang saat ini sudah memiliki enam cabang yang tersebar di wilayah Jabodatebek. Yakni Bintaro, Ciledug, Pulomas, Cijantung, Sawangan, dan Bojongsari. Akademi Macan Kemayoran ini menjadi salah satu yang pembinaan sepak bola usia dini terbaik yang ada di Ibu Kota.
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