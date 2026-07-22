Andritany Ardhiyasa Perpanjang Kontrak Bersama Persija Jakarta, Stefano Cugurra Beri Selamat

Andritany Ardhiyasa perpanjang kontrak bersama Persija Jakarta. (Dok. Andritany Ardhiyasa)
JawaPos.com - Persija Jakarta resmi memperpanjang kontrak Andritany Ardhiyasa hingga musim 2026/2027. Dia juga mendapatkan ucapan selamat dari mantan pelatihnya, Stefano Cugurra.
Bagi Andritany Ardhiyasa, perpanjangan kontrak bersama Persija punya makna tersendiri untuknya. Dia merasa bersyukur masih bisa memperkuat tim yang dibelanya sejak 2010 tersebut.
"Perpanjangan kontrak ini tentu sangat berarti bagi saya. Persija sudah menjadi bagian besar dalam perjalanan hidup dan karier saya. Saya bersyukur masih mendapatkan kepercayaan untuk melanjutkan perjuangan bersama klub ini," kata Andritany Ardhiyasa yang dikutip dari laman resmi Persija, Selasa (21/7).
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Permainan terbaik akan berusaha ditampilkan Andritany bersama tim asuhan Shin Tae-yong. Sama seperti musim-musim sebelumnya, dia ingin terus membantu pemain muda di skuad Persija.
"Selama masih dipercaya, saya akan selalu memberikan yang terbaik. Saya ingin membantu tim di dalam maupun di luar lapangan, menjaga suasana tim tetap positif, dan berbagi pengalaman kepada pemain-pemain muda," ujar Andritany.
Target kiper 34 tahun tersebut adalah membawa Persija menjadi juara Super League musim depan. Untuk itu, Andritany ingin skuad Macan Kemayoran menunjukkan kerja kerasnya di masa pelatihan.
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"Target saya tentu ingin membawa Persija meraih hasil terbaik dan kembali menjadi juara. Kami harus bekerja keras sejak masa persiapan, karena semua tim pasti memiliki ambisi yang sama. Saya akan memberikan seluruh kemampuan yang saya miliki untuk membantu Persija,” ucap Andritany.
Meski usianya sudah tidak muda lagi, Andritany masih menjadi andalan kiper Persija Jakarta. Musim lalu, kiper kelahiran Jakarta tersebut bermain 11 pertandingan dengan kebobolan 10 gol dan melakukan lima kali clean sheet.
Kabar baik Persija yang memperpanjang kontrak Andritany, disambut bahagia oleh mantan pelatihnya Stefano Cugurra. Dia terlihat bangga bahwa Persija mempertahankan satu-satunya pemain yang mengantarkan Persija juara Liga 1 2018.
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