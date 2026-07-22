Arema FC Matangkan Organisasi Tim Jelang Piala Presiden 2026, Marcos Santos Fokus Bangun Identitas Permainan

JawaPos.com - Persiapan Arema FC menghadapi kompetisi musim 2026/27 terus menunjukkan perkembangan positif. Setelah kembali berkumpul usai masa libur, skuad Singo Edan kini menjalani program latihan intensif di Dream Football Pitch Pakis, Kabupaten Malang, sebagai bagian dari pembentukan tim menuju musim baru.

Di bawah arahan pelatih Marcos Santos, materi latihan tidak lagi hanya berfokus pada pemulihan kondisi fisik para pemain. Intensitas latihan mulai ditingkatkan untuk membangun identitas permainan sekaligus memperkuat organisasi tim sebelum tampil di turnamen pramusim Piala Presiden 2026.

Marcos Santos mengungkapkan bahwa aspek organisasi pertahanan menjadi salah satu perhatian utama selama sesi latihan. Selain itu, tim pelatih juga terus meningkatkan tempo permainan agar para pemain terbiasa dengan intensitas pertandingan yang akan dihadapi sepanjang musim.

"Kami banyak berfokus pada organisasi pertahanan dan intensitas permainan. Saya sangat puas dengan semangat dan kerja keras para pemain," ujar Marcos Santos.

Musim ini Arema FC memang tampil dengan wajah yang cukup berbeda. Kehadiran 10 pemain baru membuat tim pelatih harus bekerja lebih keras agar seluruh pemain dapat memahami filosofi permainan yang ingin diterapkan.

Proses adaptasi tersebut tidak hanya ditujukan kepada pemain asing yang baru pertama kali merasakan atmosfer sepak bola Indonesia. Sejumlah pemain lokal yang didatangkan dari klub lain, termasuk lulusan akademi Arema FC yang promosi ke tim senior, juga mendapatkan perhatian yang sama.

Menurut Marcos Santos, kesamaan pemahaman taktik menjadi faktor penting agar seluruh pemain mampu tampil sebagai satu kesatuan di lapangan. Dia menilai kualitas individu saja tidak cukup untuk membawa tim meraih hasil maksimal sepanjang kompetisi.

"Agar bisa cepat beradaptasi sehingga Arema FC menjadi tim yang lebih kuat pada musim ini," kata pelatih asal Brasil tersebut.