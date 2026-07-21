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Antonius Oskarianto Adur
Rabu, 22 Juli 2026 | 04.12 WIB

Mariano Peralta Tak Sabar Kembali Kerja Sama dengan Berguinho di Persib Bandung

Berguinho dan Mariano Peralta (kanan) saat bermain untuk Borneo FC. (Mariano Peralta) - Image

Berguinho dan Mariano Peralta (kanan) saat bermain untuk Borneo FC. (Mariano Peralta)

JawaPos.com - Pemain baru Persib Bandung, Mariano Peralta tampaknya sudah tidak sabar untuk segera kembali bermain bersama Berguinho. Mereka pernah menjadi rekan setim saat masih membela Borneo FC Samarinda musim 2024/2025.

Kerinduan Mariano Peralta untuk kembali bermain bersama Berguinho terlihat di unggahan sosial medianya. Dia menuliskan kata "sekali lagi," sebuah pesan singkat kepada rekan setimnya yang ditulisnya melalui Instastory.

Tidak hanya Peralta, Berguinho juga menunjukkan kerinduannya untuk kembali bermain bersamanya di Persib musim depan. "Bersama lagi, saudaraku," balasan singkat dari pemain berusia 29 tahun tersebut.

Saat masih bermain di Borneo FC, Peralta dan Berguinho kerap dijadikan starter. Jika Peralta bermain di posisi sayap kanan atau kiri, maka Berguinho menjadi gelandang serang.

Kerja sama mereka hanya bertahan semusim dan mengantarkan Borneo FC di posisi kelima klasemen Super League. Sebab, Berguinho memutuskan hengkang dan bermain untuk Persib Bandung di musim selanjutnya.

Persib Bandung Butuh Tambahan Penyerang

Kedatangan Mariano Peralta memiliki alasan tersendiri bagi Persib. Pasalnya, tim asuhan Igor Tolic tersebut membutuhkan pemain yang memiliki kecepatan dan mampu mengonversi peluang menjadi gol.

"Tim pelatih Persib membutuhkan pemain dengan karakter menyerang yang memiliki mobilitas tinggi, kecepatan, serta mampu mengonversi peluang menjadi gol secara efektif. Berdasarkan hasil evaluasi, Mariano Peralta memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan tim," kata Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan yang dikutip dari laman resmi klub, Selasa (21/7).

Ketajaman Peralta di lini depan sudah tidak perlu diragukan lagi. Melansir Transfermarkt, pemain asal Argentina tersebut mencetak 20 gol dalam 34 pertandingan yang dimainkannya.

Menarik dinantikan performa Peralta bersama Persib musim depan. Apakah pemain 28 tahun tersebut makin tajam dengan kerja samanya bersama Berguinho? Patut ditunggu.

Editor: Edi Yulianto
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