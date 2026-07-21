Bentuk Tim Terbaik! Persib Bandung Terus Matangkan Persiapan Jelang Piala Presiden 2026

Pemain Persib Bandung saat menjalani latihan jelang Piala Presiden 2026. (Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung terus mematangkan persiapannya jelang mengarungi Piala Presiden 2026. Tim kepelatihan Pangeran Biru - julukan Persib Bandung - bekerja intensif untuk membentuk skuad terbaik.
Sesuai jadwal, Piala Presiden 2026 akan bergulir pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026. Persib Bandung dipercaya menjadi salah satu tuan rumah dan tergabung dalam Grup A bersama Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers dalam turnamen pramusim tersebut.
Jelang bergulirnya ajang tersebut, Igor Tolic selaku pelatih Persib Bandung terus mematangkan berbagai aspek, mulai dari komposisi pemain hingga kondisi fisik skuad. Dia mengatakan seluruh jajaran pelatih bekerja intensif untuk memastikan tim berada dalam kondisi terbaik saat kompetisi dimulai.
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"Kami mencoba yang terbaik untuk membentuk tim terbaik yang memungkinkan. Setiap hari kami mengecek kondisi para pemain. Kami ingin membuat tim yang bagus," kata Tolic, dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Selasa (21/7/2026).
Tolic menyebut, pemantauan kondisi fisik pemain menjadi prioritas utama mengingat waktu persiapan menuju Piala Presiden relatif singkat. Maka itu, setiap sesi latihan dimanfaatkan untuk mengevaluasi perkembangan kebugaran sekaligus menentukan komposisi tim yang paling siap bertanding.
Persib Bandung akan memanfaatkan Piala Presiden sebagai ajang memberi pengalaman bertanding kepada para pemain muda. Tolic menilai kehadiran talenta muda sangat penting untuk membangun kedalaman skuad yang kompetitif sepanjang musim.
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"Kami juga tentu ingin memberikan kesempatan kepada beberapa pemain muda. Jadi tim nanti akan seimbang," terangnya.
Tolic pun memastikan akan melakukan rotasi pemain di setiap pertandingan. Pelatih asal Kroasia itu menilai kondisi fisik pemain saat ini belum memungkinkan untuk mempertahankan susunan pemain yang sama dalam pertandingan yang berlangsung setiap tiga hari.
"Kami tidak bisa menurunkan tim yang sama untuk bermain setiap tiga hari sekali. Kami bisa saja melakukan itu, mungkin nanti pada bulan September. Tapi untuk saat ini, kami belum bisa. Jadi, mungkin ada yang bermain 45 menit, 60 menit, atau beberapa pemain bermain penuh. Kami akan banyak melakukan rotasi," tutur Tolic.
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