Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026: Duel Panas Lawan Persija Jakarta Jadi Pembuka

Persebaya Surabaya akan memulai perjuangan di Piala Presiden 2026 dengan menghadapi Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo sebelum melawan PSMS Medan dan Port FC. (Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya akan mengawali perjuangan di Piala Presiden 2026 dengan menghadapi Persija Jakarta pada 26 Juli 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya.
Green Force yang berstatus tuan rumah Grup B akan memanfaatkan turnamen pramusim ini sebagai ajang pematangan tim sebelum tampil di Super League 2026/2027.
Turnamen Piala Presiden 2026 menjadi kesempatan penting bagi Persebaya Surabaya untuk mengukur kesiapan skuad menghadapi kompetisi resmi.
Meski diprediksi tidak menurunkan komposisi terbaik di setiap laga, ajang ini tetap menjadi kesempatan bagi Bernardo Tavares menguji kedalaman tim sekaligus memberikan menit bermain kepada banyak pemain.
Persebaya Surabaya menjadi salah satu peserta Piala Presiden 2026 sekaligus dipercaya sebagai tuan rumah Grup B. Seluruh pertandingan grup ini akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur.
Green Force tergabung di Grup B bersama Persija Jakarta, Port FC, dan PSMS Medan. Persaingan diprediksi berlangsung ketat mengingat seluruh peserta memiliki kualitas yang cukup merata.
Laga pertama Persebaya Surabaya akan mempertemukan mereka dengan rival klasik, Persija Jakarta. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 26 Juli 2026, pukul 19.30 WIB.
Setelah itu, Persebaya Surabaya akan menghadapi PSMS Medan pada Rabu, 29 Juli 2026, pukul 19.30 WIB. Duel tersebut menjadi kesempatan penting bagi Green Force untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya.
Laga terakhir fase grup akan mempertemukan Persebaya Surabaya dengan wakil Thailand, Port FC. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 1 Agustus 2026, pukul 19.30 WIB.
Berikut jadwal pertandingan Green Force di Grup B Piala Presiden 2026:
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