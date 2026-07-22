Bernardo Tavares Belum Mau Hakimi Pemain Asing Baru Persebaya, Sebut Adaptasi Masih Jadi Tantangan

JawaPos.com - Persebaya Surabaya terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi musim 2026/27 dengan menghadirkan sejumlah pemain asing baru. Meski sudah sempat menjalani laga uji coba melawan PSIS Semarang, pelatih Bernardo Tavares memilih belum memberikan penilaian akhir terhadap performa para pemain tersebut.

Menurut pelatih asal Portugal itu, sebagian besar legiun asing Persebaya masih berada pada tahap awal adaptasi. Mereka bahkan belum genap satu pekan bergabung dengan tim sehingga masih membutuhkan waktu untuk memahami pola permainan, rekan setim, hingga kehidupan di Indonesia.

Musim ini Persebaya diperkuat tujuh pemain asing, yakni Miguel Pereira, Walber Mota, Yann Kevin Mabella, Gledson Paixao, Yuran Fernandes, Diogo Ramalho, dan Alex Martins. Kehadiran mereka diharapkan mampu meningkatkan kualitas skuad Bajul Ijo dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat.

Bernardo menegaskan proses adaptasi bukan hanya berlangsung di lapangan, tetapi juga di luar sepak bola. Para pemain baru masih berusaha mengenal budaya, lingkungan, dan kebiasaan baru yang tentu berbeda dengan negara asal mereka.

"Mereka mulai mengenal rekan setim, mereka mencoba mengenal beberapa hal tentang Indonesia juga," ujar Bernardo Tavares.

Meski demikian, mantan pelatih PSM Makassar itu mengaku sudah melihat sejumlah hal positif dari para pemain asing baru. Dia menilai kualitas individu mereka mulai terlihat, walaupun belum ditampilkan secara maksimal karena kondisi fisik yang belum sepenuhnya ideal.

Menurut Bernardo Tavares, setiap pemain masih memiliki ruang untuk berkembang. Dia berharap proses latihan dalam beberapa pekan ke depan dapat membantu mereka mencapai performa terbaik sebelum kompetisi resmi dimulai.

"Saya pikir setiap orang punya potensi untuk berkembang lebih banyak. Saya melihat hal-hal baik pada beberapa dari mereka, hal-hal lain yang perlu mereka tingkatkan, terutama kondisi fisik," jelas Bernardo Tavares.