Tembok Raksasa Bernardo Tavares! Profil 3 Bek Asing Persebaya Surabaya, Tingginya Tak Ada di Bawah 1,86 Meter

JawaPos.com — Persebaya Surabaya memiliki tiga bek asing dengan postur di atas 1,86 meter untuk menghadapi Super League 2026/2027.

Pelatih Bernardo Tavares membangun lini pertahanan Green Force dengan mengandalkan Walber Mota, Yuran Fernandes, dan Risto Mitrevski yang sama-sama berposisi sebagai bek tengah sekaligus memiliki pengalaman di level internasional.

Komposisi tersebut menunjukkan keseriusan Persebaya Surabaya dalam memperkuat sektor belakang setelah aktif mendatangkan pemain baru pada bursa transfer musim ini.

Kehadiran dua bek anyar dipadukan dengan satu pemain lama membuat persaingan di jantung pertahanan dipastikan semakin ketat.

Mengapa Bernardo Tavares Memilih Bek Bertubuh Tinggi?

Postur menjadi salah satu keunggulan utama tiga bek asing Persebaya Surabaya.

Walber Mota memiliki tinggi 1,86 meter, Risto Mitrevski mencapai 1,87 meter, sedangkan Yuran Fernandes menjadi yang paling menjulang dengan tinggi 1,98 meter berdasarkan data Transfermarkt.

Keunggulan fisik tersebut memberi keuntungan dalam duel udara, situasi bola mati, hingga mengantisipasi umpan silang lawan.