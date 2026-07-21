Akademi Persib Cimahi Raih Runner-up Gothia Cup 2026, Catat Delapan Kemenangan dari Sembilan Laga

Akademi Persib Cimahi. (istimewa)
JawaPos.com - Akademi Persib Kota Cimahi (APC) kembali mengharumkan nama Indonesia di ajang sepak bola usia muda dunia.
Tampil sebagai wakil Indonesia pada Gothia Cup 2026 kategori U-13, APC berhasil menembus partai final dan mengakhiri turnamen dengan status runner-up.
Pada laga puncak yang berlangsung di SKF Arena, Gothenburg, Swedia, 18 Juli 2026 waktu setempat, APC harus mengakui keunggulan wakil Prancis, Section Elite Academy, dengan skor 0-2. Meski gagal mempertahankan gelar juara yang diraih tahun lalu, pencapaian tersebut tetap menjadi hasil membanggakan.
Pelatih APC, Agi Maulana, mengaku tetap bersyukur atas perjuangan anak asuhnya sepanjang turnamen. Menurutnya, perjalanan tim di Gothia Cup tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif, meski harus menerima kekalahan di pertandingan terakhir.
Ia mengatakan, seluruh pemain telah memberikan kemampuan terbaiknya selama kompetisi.
Semangat belajar, disiplin, dan mental bertanding yang ditunjukkan para pemain menjadi modal penting untuk perkembangan mereka di masa depan.
Agi juga menilai persaingan Gothia Cup 2026 berlangsung jauh lebih kompetitif dibandingkan edisi sebelumnya.
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Selain menghadapi lawan-lawan dengan kualitas individu yang baik, APC juga harus beradaptasi dengan cuaca serta permainan kolektif tim-tim peserta dari berbagai negara.
Meski demikian, para pemain mampu menjawab tantangan tersebut dengan penampilan yang konsisten sejak fase grup hingga semifinal.
Dari total sembilan pertandingan yang dijalani, APC sukses meraih delapan kemenangan dan hanya sekali menelan kekalahan, yakni pada partai final.
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