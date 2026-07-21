Persija Jakarta Perpanjang Masa Bakti Andritany Ardhiyasa Satu Tahun

Kiper Andritany Ardhiyasa perpanjang kontrak satu tahun bersama Persija Jakarta. (Istimewa)
JawaPos.com - Andritany Ardhiyasa dipastikan tetap menjadi bagian dari Persija Jakarta pada kompetisi Super League 2026/2027. Kiper senior berusia berusia 34 tahun itu memperpanjang masa bakti bersama Macan Kemayoran selama satu tahun.
Masa depan Andritany sempat menjadi sorotan setelah kontraknya bersama Persija Jakarta habis pada 1 Juli 2026. Namun kini, masa depan kiper kelahiran Jakarta itu akhirnya terungkap. Dia sepakat memperpanjang kontraknya bersama Macan Kemayoran selama satu musim ke depan.
“Kesetiaan Andritany Ardhiyasa bersama Persija terus berlanjut. Penjaga gawang yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan Macan Kemayoran selama lebih dari satu dekade itu resmi memperpanjang kontraknya untuk satu tahun ke depan,” tulis pernyataan Persija Jakarta dalam keterangannya, Selasa (21/7).
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Presiden Persija Jakarta Mohamad Prapanca mengatakan, keputusan mempertahankan Andritany didasari pertimbangan teknis sekaligus besarnya peran sang pemain di dalam tim. Kiper berusia 34 tahun itu merupakan sosok yang memahami identitas, nilai, dan tuntutan bermain untuk Macan Kemayoran.
“Andritany bukan hanya pemain yang memiliki kualitas dan pengalaman, tetapi juga sosok yang sangat memahami Persija. Loyalitas, kepemimpinan, dan pengaruh positifnya di dalam tim menjadi alasan kami mempertahankannya untuk satu musim lagi,” ujar Prapanca.
Prapanca berharap keberadaan Andritany dapat membantu tim menjaga standar tinggi, sekaligus menjadi teladan bagi para pemain yang lebih muda. Pengalamannya menghadapi berbagai situasi bersama Persija Jakarta diyakini akan menjadi aset penting dalam perjalanan tim dalam mengarungi musim depan.
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“Kami berharap Andritany tetap memberikan kontribusi terbaik, baik ketika berada di lapangan maupun di ruang ganti. Pengalamannya dibutuhkan untuk membimbing dan memberikan pemahaman kepada pemain-pemain muda dan juga pemain-pemain baru. Agar dapat memberikan kontribusi terbaik, dan membantu Persija berjuang mencapai target tertinggi pada musim ini,” lanjut Prapanca.
Andritany memulai karir bersama Persija Jakarta pada 2010. Kala itu, dia datang sebagai penjaga gawang muda dari Sriwijaya FC. Dia terus berkembang hingga menjadi salah satu figur paling berpengaruh di dalam tim dan mengemban ban kapten.
Sejak bergabung pada 2010, kiper kelahiran Jakarta, 26 Desember 1991, itu telah mencatatkan sekitar 278 penampilan di seluruh kompetisi resmi dengan torehan 94 clean sheet. Pada musim 2025/2026, Andritany tampil dalam 11 pertandingan dan membukukan lima clean sheet.
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