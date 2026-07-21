Persija Jakarta Tunda Jadwal TC ke Thailand, Turunkan Skuad Utama di Piala Presiden 2026

JawaPos.com - Persija Jakarta memundurkan jadwal pemusatan latihan (TC) ke Thailand. Dengan perubahan jadwal tersebut, skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- dipastikan akan turun dengan tim utama di Piala Presiden 2026.

Awalnya, Persija Jakarta akan menggelar TC di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus 2026. Pemusatan latihan tersebut bertujuan untuk mematangkan persiapan Macan Kemayoran menuju Super League 2026/2027.

Namun, jadwal tersebut urung terlaksana sesuai rencana. Persija Jakarta menunda jadwal TC tersebut dan akan bertolak ke Thailand pada 10 Agustus, tepat setelah gelaran Piala Presiden 2026 berakhir.

“Persija melakukan penyesuaian terhadap agenda pemusatan latihan pramusim yang sebelumnya direncanakan berlangsung di Thailand mulai akhir Juli 2026. Skuad Macan Kemayoran kini dijadwalkan berangkat ke Thailand pada 10 Agustus 2026,” tulis Persija Jakarta dalam pernyataan resminya, dikutip Selasa (21/7).



Keputusan tersebut diambil setelah tim pelatih dan manajemen melakukan evaluasi dan koordinasi terhadap kebutuhan persiapan tim, salah satunya adalah kelengkapan skuad. Persija Jakarta menilai skuad perlu lebih dahulu berkumpul secara lengkap di Jakarta, sebelum menjalani program TC di Thailand.

Penyesuaian jadwal ini juga memberikan kesempatan kepada tim pelatih untuk melihat perkembangan seluruh pemain secara lebih menyeluruh. Termasuk mengintegrasikan para pemain baru ke dalam skema permainan yang sedang dipersiapkan untuk menghadapi musim 2026/2027.

Sedianya, Persija Jakarta akan menurunkan tim muda dalam ajang Piala Presiden 2026 karena para pemain utama akan melakukan TC ke Thailand. Namun karena jadwal tersebut ditunda, Macan Kemayoran pun dipastikan akan berkekuatan penuh di turnamen pramusim tersebut.

“Dalam prosesnya, Persija juga akan mengikuti Piala Presiden dengan komposisi tim utama. Turnamen tersebut akan dimanfaatkan sebagai bagian dari rangkaian pramusim sekaligus sarana untuk mengukur perkembangan tim sebelum melanjutkan program pemusatan latihan di Thailand,” terang Persija Jakarta.



Sesuai jadwal, Piala Presiden 2026 akan bergulir 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 mendatang. Turnamen pramusim tersebut diikuti delapan tim yang terdiri lima lokal dan tiga klub luar negeri.

Lima klub lokal yang dimaksud adalah Persib Bandung, Arema FC, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, dan PSMS Medan. Sedangkan tiga klub luar adalah Tampines Rovers (Singapura), DPMM FC (Brunei Darussalam), dan Port FC (Thailand).