Persib Bandung Kenalkan Mariano Peralta di Saung Angklung Udjo, Satukan Sepak Bola dan Budaya Sunda

JawaPos.com - Persib Bandung kembali menghadirkan cara berbeda dalam memperkenalkan pemain anyar. Kali ini, gelandang asal Argentina Mariano Peralta, diperkenalkan kepada publik melalui acara bertajuk Bawa Jagoan Baru di Saung Angklung Udjo di Saung Angklung Udjo, Bandung, Minggu (19/7).

Berbeda dari seremoni peluncuran pemain pada umumnya, Persib Bandung memilih menggabungkan sepak bola dengan budaya Sunda saat perkenalan Mariano Peralta. Saung Angklung Udjo dipilih sebagai lokasi acara karena menjadi salah satu ikon pelestarian angklung, warisan budaya dunia yang berasal dari Jawa Barat.

Melalui kegiatan perkenalan Mariano Peralta, Persib Bandung ingin menunjukkan bahwa sepak bola tidak hanya soal pertandingan di lapangan. Klub berjuluk Maung Bandung itu juga ingin berkontribusi dalam memperkenalkan dan menjaga budaya lokal termasuk angklung agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda.

Acara ini dihadiri Manajer sekaligus Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Umuh Muchtar, Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Kuswara S. Taryono, serta Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan. Suasana berlangsung hangat sejak awal acara. Para tamu menikmati pertunjukan musik angklung khas Saung Angklung Udjo dan ikut memainkan alat musik tradisional tersebut bersama-sama.

Kebersamaan semakin terasa ketika seluruh peserta menyanyikan lagu Tanah Airku dan sejumlah lagu lainnya dengan iringan angklung. Umuh Muchtar mengapresiasi kolaborasi yang terjalin antara Persib Bandung dan Saung Angklung Udjo.

Menurut dia, kerja sama tersebut menjadi langkah positif dalam menjaga kesenian tradisional Sunda agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Dia berharap Saung Angklung Udjo terus berkembang sekaligus menjadi tempat yang mampu mengenalkan budaya Sunda kepada lebih banyak orang. Umuh juga mengaku menikmati seluruh rangkaian pertunjukan yang ditampilkan.

Apresiasi serupa disampaikan Direktur Utama Saung Angklung Udjo Taufik Hidayat. Dia menilai kehadiran Persib Bandung membawa semangat baru dalam upaya memperkenalkan budaya Sunda melalui pendekatan yang dekat dengan masyarakat, terutama kalangan muda.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyebut langkah Persib Bandung sebagai contoh bahwa sepak bola dapat menjadi ruang untuk memperkuat identitas budaya daerah. Menurut dia, penyambutan pemain baru dengan nuansa budaya lokal menjadi bentuk penghormatan terhadap warisan Sunda sekaligus memperkuat rasa bangga terhadap daerah.