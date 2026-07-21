Kagum Atmosfer Gelora Bung Tomo! Diogo Ramalho Tak Sabar Segera Meraih Kemenangan Bersama Persebaya Surabaya

JawaPos.com - Diogo Ramalho sudah tidak sabar untuk meraih banyak kemenangan bersama Persebaya Surabaya di Super League musim 2026/2027. Keinginan tersebut diungkapkannya setelah hasil imbang melawan PSIS Semarang pada 19 Juli di Gelora Bung Tomo.

Melalui sosial media, Diogo Ramalho menuliskan bahwa Persebaya sudah menjalani laga yang bagus. Menurutnya, laga melawan PSIS juga dimanfaatkan untuk mempersiapkan fisik dengan baik.

"Tes yang bagus, langkah pertama untuk membangun kekompakan dengan tim dan mempersiapkan diri secara fisik untuk apa yang akan datang," tulis Diogo Ramalho di Instagram, Selasa (21/7).

Atmosfer Gelora Bung Tomo yang dipadati Bonek dan Bonita, membuat Ramalho merasa kagum. Dia juga tidak sabar untuk segera meraih kemenangan bersama Persebaya di Super League 2026/2027.

"Saya sudah tidak sabar untuk menyaksikan lebih banyak pertandingan di stadion ini... energinya luar biasa! Terima kasih, Bonek Bonita, atas dukungan yang luar biasa," tutup Diogo Ramalho.

Pemain asal Portugal tersebut tidak langsung menjadi starter saat menghadapi PSIS Semarang. Bernardo Tavares baru memainkannya di babak kedua dan melepaskan tendangan di menit ke-78.

Persebaya meraih hasil imbang 2-2 saat melawan PSIS. Green Force sempat unggul melalui gol yang dicetak Yann Mabella dan Alex Martins. Sayangnya, keunggulan tersebut mampu disamakan PSIS lewat brace dari Lorensius Sabda.

Hasil imbang tersebut, membuat Tavares mendapatkan banyak pelajaran. Dia menegaskan akan melanjutkan kerja keras untuk memperbaiki kekurangan di laga melawan PSIS.