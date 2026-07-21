Bintang Persebaya Surabaya Buka Suara! Rachmat Irianto Jelaskan Asal-usul Nama ‘Irianto’

Rachmat Irianto meluruskan asal-usul nama belakangnya saat menghadiri puncak perayaan HUT ke-99 Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. (Persebaya)
JawaPos.com — Rachmat Irianto akhirnya meluruskan asal-usul nama belakangnya di tengah puncak perayaan HUT ke-99 Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (19/7/2026).
Gelandang Green Force itu menegaskan nama ‘Irianto’ bukan berasal dari kedekatan ayahnya dengan legenda Persebaya Surabaya, Eri Irianto, sekaligus menyampaikan penghormatan kepada dua sosok penting dalam sejarah klub.
Puncak perayaan hari jadi ke-99 Persebaya Surabaya tak hanya menghadirkan laga pramusim bertajuk 99th Anniversary Game melawan PSIS Semarang.
Momen tersebut juga menjadi ajang mengenang jasa dua tokoh yang memiliki kontribusi besar bagi perjalanan Green Force, yakni Andi Peci dan mendiang Eri Irianto.
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Suasana haru menyelimuti Stadion Gelora Bung Tomo sejak sebelum pertandingan dimulai.
Seluruh pemain Persebaya Surabaya mengenakan pita hitam sebagai bentuk penghormatan kepada Andi Peci, sementara video tribute diputar di layar raksasa setelah pertandingan usai.
Mengapa Rachmat Irianto Meluruskan Asal-usul Namanya?
Momen penghormatan kepada Eri Irianto membuat anggapan lama tentang nama belakang Rachmat Irianto kembali mencuat.
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Selama ini banyak suporter mengira nama "Irianto" diberikan karena kedekatan ayah Rachmat dengan legenda Persebaya Surabaya tersebut.
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