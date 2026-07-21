Striker Persebaya Surabaya Gacor! Rekor Gila Alex Martins, Biasa Cetak 2 hingga 4 Gol dalam Satu Pertandingan

JawaPos.com — Persebaya Surabaya tampaknya tidak salah memilih Alex Martins sebagai ujung tombak anyar musim 2026/2027.
Striker asal Brasil itu langsung menunjukkan kapasitasnya dengan mencetak gol debut saat Green Force menghadapi PSIS Semarang.
Laga pramusim Anniversary Game 99 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (19/7/2026), sekaligus mengingatkan publik pada rekor ketajamannya yang luar biasa di Super League.
Alex Martins hanya membutuhkan satu laga untuk memperlihatkan naluri mencetak gol yang selama ini menjadi identitasnya.
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Meski baru menjalani pertandingan perdana bersama Persebaya Surabaya, penyerang berusia 29 tahun itu sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan memanfaatkan sepak pojok Francisco Rivera pada menit ke-35.
Gol tersebut menjadi pembeda pada babak pertama. Alex Martins lepas dari kawalan bek PSIS Semarang sebelum menanduk bola dengan akurat ke gawang Ricky Darmawan.
Penampilan itu menjadi sinyal positif bagi Bernardo Tavares yang musim ini membutuhkan sosok penyerang tajam.
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Sejak menit awal, Alex Martins juga aktif membuka ruang, ikut menekan pertahanan lawan, dan menjadi target utama setiap aliran bola di kotak penalti.
Meski laga akhirnya berakhir imbang 2-2 setelah PSIS Semarang menyamakan kedudukan melalui dua gol Lorensius Sabda, performa Alex Martins menjadi salah satu catatan paling menjanjikan dari pertandingan pramusim tersebut.
Gol debut ke gawang PSIS Semarang sebenarnya bukan sesuatu yang mengejutkan bila melihat rekam jejak Alex Martins sebelum bergabung dengan Persebaya Surabaya.
Berdasarkan data Transfermarkt, Alex Martins merupakan salah satu striker paling produktif di Super League.
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