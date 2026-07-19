Persebaya Surabaya Buang Keunggulan 2 Gol, PSIS Semarang Paksa Imbang 2-2 di Anniversary Game

Alex Martins dan Yann Mabella mencetak gol, namun Persebaya Surabaya harus puas bermain imbang 2-2 melawan PSIS Semarang pada Persebaya 99th Anniversary Game di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya gagal mempertahankan keunggulan dua gol saat menghadapi PSIS Semarang dalam laga ekshibisi bertajuk Persebaya 99th Anniversary Game di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (19/7/2026). Disaksikan 34.015 penonton, Green Force harus puas bermain imbang 2-2 setelah Laskar Mahesa Jenar bangkit pada babak kedua lewat dua gol Lorensius Sabda.
Bagaimana Persebaya Surabaya Menguasai Babak Pertama?
Persebaya Surabaya tampil dominan sejak menit awal dengan mengandalkan kreativitas Francisco Rivera sebagai motor serangan. Tim asuhan Bernardo Tavares terus menekan pertahanan PSIS Semarang melalui kombinasi umpan-umpan pendek dan permainan dari kedua sisi lapangan.
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Alex Martins menjadi ancaman utama lewat kemampuan duel udaranya. Beberapa peluang sempat diciptakan penyerang anyar tersebut, namun penyelesaian akhirnya masih mampu digagalkan lini belakang maupun kiper PSIS Semarang, Rizky Darmawan.
Dicky Kurniawan juga beberapa kali menguji ketangguhan Rizky Darmawan, tetapi belum berhasil memecah kebuntuan. Tekanan Persebaya Surabaya akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-35.
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Gol bermula dari sepak pojok Francisco Rivera yang mengarah ke kotak penalti. Sundulan Alex Martins gagal diantisipasi sempurna oleh Rizky Darmawan sehingga bola masuk ke gawang dan membawa Persebaya Surabaya unggul 1-0 hingga turun minum.
Mengapa Keunggulan Persebaya Surabaya Hilang?
Memasuki babak kedua, Bernardo Tavares melakukan sejumlah pergantian pemain untuk menguji kedalaman skuad. Yann Mabella dan Yusuf Meilana menjadi dua pemain yang langsung memberikan dampak positif bagi permainan Green Force.
Pada menit ke-53, Yusuf Meilana mengirim umpan lambung akurat yang membelah pertahanan PSIS Semarang. Yann Mabella berhasil menyambut bola dengan penyelesaian tenang untuk menggandakan keunggulan Persebaya Surabaya menjadi 2-0.
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