Frans Putros Ukir Sejarah! Bek Persib Bandung Jadi Pemain Liga Indonesia Pertama yang Tampil di Piala Dunia

JawaPos.com - Bek Persib Bandung, Frans Putros, resmi mengukir sejarah di Piala Dunia 2026 usai tampil sebagai starter saat Irak menghadapi Senegal pada laga terakhir Grup I, Sabtu (27/6) dini hari WIB. Meski Irak kalah telak 0-5, Putros tercatat sebagai pemain pertama dari klub Liga Indonesia yang tampil di putaran final Piala Dunia.

Duel Irak kontra Senegal berlangsung di Toronto Stadium, Sabtu (27/6) dini hari WIB. Dalam laga tersebut, Putros dipercaya tampil sebagai starter oleh pelatih Graham Arnold.

Pertandingan ini sekaligus menjadi debut Putros di ajang Piala Dunia. Pada dua laga sebelumnya, ia hanya menjadi cadangan. Arnold baru memberikan kesempatan di laga terakhir karena kebetulan Irak sudah tersingkir.

Namun sayang, debut pemain Persib Bandung itu tidak berujung manis. Pasalnya, Irak menelan kekalahan telak dari Senegal dengan skor akhir 0-5. Dalam laga ini, Singa Mesopotamia tampoil dengan 10 pemain sejak menit ke-13 setelah Rebin Sulaka diganjar kartu merah.

Meski demikian, laga tersebut menjadi laga bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Putros menjadi pemain klub Indonesia yang tampil di Piala Dunia.

Belum ada pemain klub Indonesia yang bermain di Piala Dunia. Sebelumnya, yang ada hanyalah pemain jebolan Piala Dunia yang membela klub Indonesia. Contohnya seperti Michael Essien (Ghana), Roger Milla (Kamerun), Peter Odemwingie (Nigeria), dan Mario Kempes (Argentina).

Irak memang tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah sama sekali tidak memetik poin di tiga laga fase grup. Namun tetap saja, penampilan Putros dalam laga tersebut menjadi ukiran sejarah tersendiri bagi sepak bola Tanah Air.

Kipra Irak di Piala Dunia 2026 terbilang buruk, karena tidak pernah menang di fase grup. Kebetulan, mereka juga tergabung dalam grup neraka. Selama kampanyenya, mereka menelan kekalahan 1-4 dari Norwegia, 0-3 dari Prancis, dan terbaru 0-5 dari Senegal.