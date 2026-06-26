Diundang PSSI! Persebaya Surabaya Resmi Ikut Piala Presiden 2026, Sesuai Kebutuhan Bernardo Tavares

JawaPos.com — Persebaya Surabaya dipastikan mengikuti Piala Presiden 2026 setelah menerima undangan resmi dari PSSI.

Keputusan itu dikonfirmasi Direktur Persebaya Surabaya, Candra Wahyudi, pada Rabu (24/6/2026), sekaligus menjadi turnamen pramusim pertama Green Force di bawah arahan pelatih baru Bernardo Tavares sebelum menghadapi Super League 2026/2027.

Keikutsertaan tersebut menjadi momentum penting bagi Persebaya Surabaya untuk menguji kekuatan skuad baru.

Turnamen ini juga memberi kesempatan Bernardo Tavares menyatukan para pemain anyar sebelum kompetisi resmi dimulai.

Mengapa Persebaya Surabaya Memutuskan Ikut Piala Presiden 2026? Persebaya Surabaya memastikan menerima undangan resmi dari PSSI dan langsung mengambil keputusan untuk ambil bagian dalam Piala Presiden 2026.

Kepastian itu disampaikan Direktur Persebaya Surabaya, Candra Wahyudi, saat ditemui wartawan di Mayapada Hospital, Rabu (24/6/2026).

Menurut Candra, keputusan tersebut diambil setelah manajemen menerima surat resmi dari PSSI mengenai rencana penyelenggaraan turnamen pramusim tersebut.

Persebaya Surabaya menilai ajang ini penting sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim baru.