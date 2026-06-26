Diundang PSSI! Persebaya Surabaya Resmi Ikut Piala Presiden 2026, Sesuai Kebutuhan Bernardo Tavares

Direktur Persebaya Surabaya Candra Wahyudi memastikan Green Force menerima undangan PSSI dan akan ambil bagian dalam Piala Presiden 2026 sebagai persiapan menuju Super League 2026/2027. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya dipastikan mengikuti Piala Presiden 2026 setelah menerima undangan resmi dari PSSI.
Keputusan itu dikonfirmasi Direktur Persebaya Surabaya, Candra Wahyudi, pada Rabu (24/6/2026), sekaligus menjadi turnamen pramusim pertama Green Force di bawah arahan pelatih baru Bernardo Tavares sebelum menghadapi Super League 2026/2027.
Keikutsertaan tersebut menjadi momentum penting bagi Persebaya Surabaya untuk menguji kekuatan skuad baru.
Turnamen ini juga memberi kesempatan Bernardo Tavares menyatukan para pemain anyar sebelum kompetisi resmi dimulai.
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Persebaya Surabaya memastikan menerima undangan resmi dari PSSI dan langsung mengambil keputusan untuk ambil bagian dalam Piala Presiden 2026.
Kepastian itu disampaikan Direktur Persebaya Surabaya, Candra Wahyudi, saat ditemui wartawan di Mayapada Hospital, Rabu (24/6/2026).
Menurut Candra, keputusan tersebut diambil setelah manajemen menerima surat resmi dari PSSI mengenai rencana penyelenggaraan turnamen pramusim tersebut.
Persebaya Surabaya menilai ajang ini penting sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim baru.
"Jadi soal Piala Presiden, memang kami mendapatkan surat undangan dari PSSI. Intinya, memang ini di PSSI merencanakan akan ada Piala Presiden dan kami memang memutuskan untuk mengikuti itu," ujar Candra Wahyudi.
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