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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 26 Juni 2026 | 13.13 WIB

Resmi Gabung Persebaya Surabaya, Yusuf Meilana Siap Jawab Tantangan Bernardo Tavares

Persebaya datangkan pemain serbabisa asal Kediri Yusuf Meilana untuk memperkuat tim. (Istimewa) - Image

Persebaya datangkan pemain serbabisa asal Kediri Yusuf Meilana untuk memperkuat tim. (Istimewa)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya kembali menambah amunisi untuk menghadapi kompetisi Super League 2026/27. Kali ini, Green Force resmi mendatangkan pemain serbabisa asal Kediri Yusuf Meilana yang akan memperkuat tim selama satu musim ke depan.

Kehadiran Yusuf Meilana diharapkan dapat memberikan tambahan opsi bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, terutama di sektor sayap. Pemain berusia 28 tahun tersebut dikenal memiliki kemampuan bermain di beberapa posisi, mulai dari bek sayap kanan, bek sayap kiri, hingga winger.

Yusuf Meilana mengaku sangat antusias mendapat kesempatan membela salah satu klub terbesar di Indonesia. Bergabung dengan Persebaya bukan hanya langkah penting dalam karir sepak bolanya, tetapi juga sebuah kebanggaan yang datang bersama tanggung jawab besar.

Menurut Yusuf, kesempatan mengenakan jersey Persebaya menjadi tantangan yang ingin dijawab dengan kerja keras dan penampilan terbaik di lapangan. Dia bertekad memanfaatkan setiap peluang yang diberikan tim pelatih untuk memberikan kontribusi maksimal bagi klub.

Selain faktor sepak bola, kedekatan dengan keluarga menjadi alasan kuat di balik keputusannya menerima tawaran Persebaya. Sebagai pemain yang berasal dari Kediri, Yusuf merasa bermain di Jawa Timur memberinya keuntungan tersendiri karena dapat lebih dekat dengan orang-orang terdekatnya.

Kondisi tersebut membuat proses adaptasinya diperkirakan akan berjalan lebih mudah. Dukungan keluarga juga diyakini bisa menjadi motivasi tambahan bagi Yusuf untuk menunjukkan performa terbaik sepanjang musim.

Musim lalu, Yusuf menjalani kompetisi bersama dua klub berbeda dan mencatatkan total 14 penampilan. Meski tidak selalu mendapatkan menit bermain yang konsisten, pengalaman tersebut menjadi bekal berharga untuk menghadapi tantangan baru bersama Persebaya.

Mantan pemain Persik Kediri itu datang dengan semangat tinggi untuk mengembalikan performa terbaiknya. Dia menegaskan target pribadinya adalah membantu Persebaya meraih hasil yang lebih baik dibanding musim-musim sebelumnya.

"Saya ingin memberikan kontribusi sebesar mungkin untuk tim dan membantu Persebaya meraih prestasi yang lebih baik," ujar Yusuf.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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