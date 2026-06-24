Setelah Rekrut Syahrul Trisna, Arema FC Resmi Pertahankan Adi Satryo dan Gianluca Pandeynuwu

JawaPos.com - Arema FC terus mematangkan komposisi skuad untuk menghadapi kompetisi super league musim 2026/27. Setelah memperkenalkan Syahrul Trisna Fadillah sebagai rekrutan anyar pertama pada bursa transfer kali ini, klub berjuluk Singo Edan tersebut memastikan dua penjaga gawang yang menjadi bagian tim musim lalu tetap bertahan.

Muhammad Adi Satryo resmi mendapatkan perpanjangan kontrak selama satu musim ke depan. Sementara itu, Gianluca Pandeynuwu kembali melanjutkan masa peminjaman dari Persis Solo setelah mendapatkan rekomendasi dari tim pelatih dan manajemen klub.

Keputusan mempertahankan kedua pemain tersebut menjadi bagian dari strategi Arema FC dalam menjaga keseimbangan tim. Tidak hanya fokus mendatangkan wajah baru, manajemen juga berupaya mempertahankan pemain yang dinilai masih mampu memberikan kontribusi penting bagi kebutuhan tim.

Dengan bertahannya Adi Satryo dan Gianluca, Arema FC kini memiliki tiga penjaga gawang yang siap bersaing memperebutkan posisi utama bersama Syahrul Trisna. Kondisi ini diyakini akan menciptakan persaingan sehat yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas tim sepanjang musim.

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah melalui proses evaluasi menyeluruh. Kualitas teknis dan karakter yang dimiliki kedua pemain menjadi pertimbangan utama klub.

"Kami menilai Adi Satryo dan Gianluca memiliki kualitas serta karakter yang dibutuhkan tim. Kehadiran mereka memberikan kedalaman skuad yang baik di posisi penjaga gawang untuk menghadapi kompetisi musim depan," ujar Yusrinal Fitriandi.

Pria yang akrab disapa Inal itu menambahkan bahwa evaluasi yang dilakukan tidak hanya berdasar performa individu selama musim lalu. Kebutuhan tim secara keseluruhan juga menjadi faktor penting dalam menentukan komposisi skuad musim depan.

Menurut dia, keberadaan beberapa kiper berkualitas dalam satu tim akan memberikan dampak positif bagi perkembangan pemain maupun performa tim secara keseluruhan. Setiap pemain akan terdorong untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam setiap sesi latihan maupun pertandingan.