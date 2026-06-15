Syahrian Abimanyu Resmi Gabung PSIS Semarang, Eks Timnas Indonesia Jadi Harapan Baru Laskar Mahesa Jenar

JawaPos.com - PSIS Semarang resmi memperkenalkan Syahrian Abimanyu sebagai rekrutan anyar untuk menghadapi kompetisi Liga 2 musim depan. Kehadiran gelandang berpengalaman tersebut diharapkan mampu menambah kualitas lini tengah Mahesa Jenar dalam upaya kembali bersaing dan mewujudkan target promosi ke super league.

Melalui akun instagram @psisofficial mengumumkan datangnya Syahrian Abimanyu ke Semarang. "A new chapter begin in Semarang. blue suits you. Sugeng Rawuh Abi," tulis akun @psisofficial.

Nama Syahrian Abimanyu tentu tidak asing bagi pecinta sepak bola Indonesia. Pemain kelahiran Banjarnegara, Jawa Tengah, 25 April 1999 itu dikenal sebagai salah satu gelandang yang memiliki kemampuan lengkap.

Dengan tinggi badan 1,71 meter, Abimanyu mampu bermain di beberapa posisi sekaligus, mulai dari gelandang bertahan, gelandang tengah, hingga gelandang serang. Kepindahannya ke PSIS menjadi momen spesial karena ia merupakan putra asli Jawa Tengah.

Abimanyu juga berasal dari keluarga sepak bola. Dia merupakan anak dari pelatih sepak bola Rasiman yang selama ini dikenal sebagai asisten pelatih dibebetapa tim di Liga Indonesia.

Perjalanan karir Abimanyu terbilang unik. Sejak usia muda, dia sudah merasakan atmosfer sepak bola luar negeri.

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Karir akademinya dimulai bersama Jakarta Football Academy sebelum melanjutkan pengembangan bakat di Spanyol bersama akademi Real Betis. Pada musim 2016/2017, dia kembali menimba ilmu di Spanyol dengan bergabung ke Levante sebelum pulang ke Indonesia dan memperkuat Persija Jakarta di level junior.

Karir profesionalnya dimulai bersama Sriwijaya FC pada periode 2017 hingga 2019. Bersama klub asal Palembang tersebut, ia mencatatkan sembilan penampilan dan menyumbang satu gol.