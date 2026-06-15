Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Selasa, 16 Juni 2026 | 06.55 WIB

Syahrian Abimanyu Resmi Gabung PSIS Semarang, Eks Timnas Indonesia Jadi Harapan Baru Laskar Mahesa Jenar

Syahrian Abimanyu resmi gabung PSIS Semarang di Liga 2. (Istimewa) - Image

Syahrian Abimanyu resmi gabung PSIS Semarang di Liga 2. (Istimewa)

JawaPos.com - PSIS Semarang resmi memperkenalkan Syahrian Abimanyu sebagai rekrutan anyar untuk menghadapi kompetisi Liga 2 musim depan. Kehadiran gelandang berpengalaman tersebut diharapkan mampu menambah kualitas lini tengah Mahesa Jenar dalam upaya kembali bersaing dan mewujudkan target promosi ke super league.

Melalui akun instagram @psisofficial mengumumkan datangnya Syahrian Abimanyu ke Semarang. "A new chapter begin in Semarang. blue suits you. Sugeng Rawuh Abi," tulis akun @psisofficial.

Nama Syahrian Abimanyu tentu tidak asing bagi pecinta sepak bola Indonesia. Pemain kelahiran Banjarnegara, Jawa Tengah, 25 April 1999 itu dikenal sebagai salah satu gelandang yang memiliki kemampuan lengkap.

Dengan tinggi badan 1,71 meter, Abimanyu mampu bermain di beberapa posisi sekaligus, mulai dari gelandang bertahan, gelandang tengah, hingga gelandang serang. Kepindahannya ke PSIS menjadi momen spesial karena ia merupakan putra asli Jawa Tengah.

Abimanyu juga berasal dari keluarga sepak bola. Dia merupakan anak dari pelatih sepak bola Rasiman yang selama ini dikenal sebagai asisten pelatih dibebetapa tim di Liga Indonesia.

Perjalanan karir Abimanyu terbilang unik. Sejak usia muda, dia sudah merasakan atmosfer sepak bola luar negeri.

Karir akademinya dimulai bersama Jakarta Football Academy sebelum melanjutkan pengembangan bakat di Spanyol bersama akademi Real Betis. Pada musim 2016/2017, dia kembali menimba ilmu di Spanyol dengan bergabung ke Levante sebelum pulang ke Indonesia dan memperkuat Persija Jakarta di level junior.

Karir profesionalnya dimulai bersama Sriwijaya FC pada periode 2017 hingga 2019. Bersama klub asal Palembang tersebut, ia mencatatkan sembilan penampilan dan menyumbang satu gol.

Penampilan menjanjikan membuat Madura United merekrutnya pada musim 2019/2020, di mana dia tampil sebanyak 20 kali. Petualangan Abimanyu kemudian berlanjut ke Malaysia pada musim 2021/2022. Dia bergabung dengan Johor Darul Ta'zim, salah satu klub terbesar di Asia Tenggara.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Garudayaksa FC Mulai Rombak Skuad, Everton dan Vytas Pergi, PSIS Intai Sejumlah Pemain Lokal Tim Berjuluk The Spirit Of Garuda - Image
Sepak Bola Indonesia

Garudayaksa FC Mulai Rombak Skuad, Everton dan Vytas Pergi, PSIS Intai Sejumlah Pemain Lokal Tim Berjuluk The Spirit Of Garuda

Senin, 8 Juni 2026 | 12.37 WIB

PSIS Semarang Resmi Pulangkan Lengenda Sekaligus Top Skor Sepanjang Masa Hari Nur Yulianto - Image
Sepak Bola Indonesia

PSIS Semarang Resmi Pulangkan Lengenda Sekaligus Top Skor Sepanjang Masa Hari Nur Yulianto

Kamis, 4 Juni 2026 | 04.29 WIB

PSIS Kena Sanksi FIFA, Ketua Panser Biru Kritik Alasan Yoyok Sukawi Soal Subsidi PT LIB - Image
Sepak Bola Indonesia

PSIS Kena Sanksi FIFA, Ketua Panser Biru Kritik Alasan Yoyok Sukawi Soal Subsidi PT LIB

Selasa, 2 Juni 2026 | 19.35 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

4

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

5

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

7

MUI Minta Pelaku dan Pengkampanye LGBTQ Bisa Dipidana, Lebih Berat dari Pasal Perzinaan

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

10

Prediksi Skor Haiti vs Skotlandia di Piala Dunia 2026: The Tartan Army Bisa Menang Besar!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore