Deltras Academy Jalin Kolaborasi dengan SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo Untuk Boarding School

CEO Deltras Amir Burhanudin (kanan) dan pihak SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. (Dok. Deltras FC)
JawaPos.com - Deltras Academy Sidoarjo resmi bekerja sama dengan SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo untuk boarding school. Penandatanganan MoU kedua belah pihak dilakukan Minggu (14/6) di Deltras FC Training Center.
CEO Deltras FC Amir Burhanuddin berkata program ini menjawab pertanyaan masyarakat tentang adanya boarding school di Deltras Academy. Dan kebetulan di Sidoarjo ada sekolah yang serius dan berminat untuk bekerja sama.
“Sebenarnya kami merespon keinginan masyarakat tentang adanya boarding school ini. Sebab sementara ini kami belum punya fasilitas boarding. Ternyata pihak SMAMDA (SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo) memiliki fasilitas itu semua dan kami lantas penjajakan kerja sama,” jelas Amir.
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Menurut pria asal Tuban itu jalinan sinergi kedua pihak punya prospek cerah Yaitu pengembangan atlet di jalur akademik.
“Mudah-mudahan ini bisa menjawab keinginan masyarakat. Deltras Academy terus berproses dan berkembang untuk sumbangsih sepak bola Indonesia. Kami juga ingin memberikan ilmu pengetahuan bagi siswaatau atlet Deltras Academy dengan sekolah,” ungkap Amir.
Kepala SMA 2 Muhammadiyah Sidoarjo M. Zainul Arifin mengatakan kerja sama ini merupakan hal bagus bagi kedua belah pihak. Pihaknya mengapresiasi dan optimis soal masa depan program kerja sama.
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“Kami sudah ber-MoU dengan Deltras Academy. Di mana sekolah kami kerja sama di bidang kegiatan atlet, yakni boarding school-nya di Smamda. Sedangkan kegiatan latihannya di Deltras Academy,” ungkap Zainul.
Pihaknya berharap melalui program ini dapat mencetak pesepakbola muda berprestasi bermental juara. Namun pesepakbola itu tetap punya akhlak mulia.
“Hal itu sesuai dengan visi sekolah kami, yakni menjadi sekolah unggul dan berkarakter berdasar nilai-nilai Islam,” ucap M. Zainul Arifin.
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