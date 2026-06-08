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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 9 Juni 2026 | 06.17 WIB

Donny Warmerdam Pulang ke Belanda, PSIM Kehilangan Gelandang Andal

Donny Warmerdam - Image

Donny Warmerdam

JawaPos.com - Gelandang asal Belanda, Donny Warmerdam, resmi mengakhiri kebersamaannya dengan PSIM Yogyakarta. 

Pemain berusia 24 tahun itu dipastikan kembali ke Belanda untuk bergabung dengan De Graafschap yang berkompetisi di Eerste Divisie, kasta kedua Liga Belanda.

Kepastian kepergian Warmerdam terjadi setelah kontraknya bersama PSIM berakhir. Pihak klub dan pemain sepakat tidak memperpanjang kerja sama untuk musim berikutnya.

Kabar ini sekaligus menutup perjalanan singkat sang gelandang di sepak bola Indonesia.

Warmerdam datang ke PSIM dengan ekspektasi tinggi. Ia dikenal sebagai gelandang bertahan lulusan akademi Ajax yang sempat memperkuat Jong Ajax dan De Graafschap sebelumnya. 

Namun, selama berseragam Laskar Mataram, performanya tidak maksimal karena beberapa kali ia harus dibekap cedera.

Masalah kebugaran menjadi tantangan utama yang membuat kontribusinya di lini tengah tidak stabil. Ia memang sempat menunjukkan kualitas dalam mengatur tempo permainan dan distribusi bola, tetapi ritme bermainnya kerap terganggu akibat kondisi fisik yang naik turun.

Dalam catatan kariernya yang tercatat di situs Transfermarkt, Warmerdam dikenal sebagai pemain dengan visi bermain yang baik serta kemampuan bertahan yang solid. 

Ia juga memiliki pengalaman panjang di sistem sepak bola Belanda, terutama saat menimba ilmu di akademi Ajax yang terkenal melahirkan banyak pemain top Eropa.

Keputusan kembali ke De Graafschap dianggap sebagai langkah realistis bagi Warmerdam. Klub tersebut sudah tidak asing baginya karena pernah ia bela sebelum merapat ke Indonesia. 

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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