Reaksi John Herdman Usai Bawa Timnas Indonesia Akhiri Puasa Kemenangan 38 Tahun Lawan Oman

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, bereaksi usai membawa timnya menang atas Oman dalam agenda FIFA Matchday Juni 2026. Kemenangan tersebut terasa sangat manis karena sukses mengakhiri puasa kemenangan 38 tahun melawan negara Timur Tengah tersebut.

Timnas Indonesia menang meyakinkan 3-0 atas Oman pada laga FIFA Macthday di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiga gol kemenangan Skuad Garuda dicetak Justin Hubner (12’), Ole Romeny (27’), dan Ragnar Oratmangoen (76’).

Kemenangan pada laga FIFA Macthday ini menjadi hasil sangat manis bagi Timnas Indonesia karena akhirnya menang atas Oman setelah 38 tahun. Terakhir kali, Skuad Garuda menang pada ajang King's Cup 1988, di mana saat itu skornya juga 3-0.

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"Jadi malam ini, itu adalah langkah penting. Ini adalah kemenangan pertama melawan Oman dalam 38 tahun. Itu penting bagi para pemain kami, itu penting bagi staf untuk terus melangkah maju," kata John Herdman dalam konferensi pers usai pertandingan, Jumat (5/6).

John Herdman mengungkapkan bahwa pertandingan lawan Oman tidak sempurna meski menang meyakinkan. Tapi dia tetap memuji performa Timnas Indonesia, apalagi penampilan Emil Audero yang memukau di bawah mistar gawang.

Faktanya, Emil Audero tampil sangat ciamik. Kiper berusia 29 tahun itu melakukan beberapa penyelamatan krusial, terkhusus saat menepis eksekusi penalti Nasser Sultan di menit ke-38.

"Pertandingan tidak sempurna, ada beberapa momen besar dan Emil tampil hebat, penyelamatan besar untuk penalti," tutur John Herdman.

"Namun untuk periode yang lama, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari pertandingan melawan Bulgaria. Jadi, kami terus berkembang, kami terus berusaha," tambah dia.