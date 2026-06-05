Hasil FIFA Matchday 2026: Timnas Indonesia Menang Telak 3-0, Resmi Akhiri Puasa Kemenangan 38 Tahun Lawan Oman

JawaPos.com - Timnas Indonesia bantai Oman dengan skor 3-0 dalam pertandingan FIFA Matchday Juni 2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (5/6/2026) pukul 20.00 WIB.

Kemenangan ini sekaligus membuat Timnas Indonesia cetak sejarah baru. Skuad Garuda akhirnya berhasil menyudahi kutukan tidak pernah menang lawan Oman selama 38 tahun.

Jalannya Pertandingan Babak Pertama

Timnas Indonesia tampil sangat cair sejak menit awal. Tim polesan John Herdman itu menciptakan peluang emas di menit keenam lewat sundulan Nathan Tjoe-A-On setelah menerima umpan matang dari Rizky Ridho. Tapi sayang, sundulan tersebut bisa diblok oleh pertahanan Oman dan hanya berujung sepak pojok.

Tepat di menit ke-12, Timnas Indonesia sukses membuka keran golnya lewat tandukan Justin Hubner usai memanfaatkan eksekusi bola mati dari Nathan Tjoe-A-On. Gol tersebut terasa sangat spesial bagi Hubner karena menjadi gol perdananya bersama Skuad Garuda.

Gol tersebut membuat Timnas Indonesia semakin percaya diri dalam menebar ancaman ke gawang Oman. Benar saja, Skuad Garuda sukses menggandakan keunggulannya di menit ke-27 lewat sontekan Ole Romeny usai memanfaatkan blunder pemain bertahan lawan.

Berselang 10 menit atau tepatnya menit ke-37, Oman mendapatkan hadiah penalti setelah Justin Hubner melanggar Amjad Abdallah. Tapi, Emil Audero tampil sempurna karena berhasil menepis tendangan penalti yang dieksekusi Hatem Sultan Alrushadi.

Jual beli serangan kembali tersaji di sisa waktu babak pertama. Tapi, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Hasilnya, Timnas Indonesia untuk sementara unggul 2-0 atas Oman di babak pertama.