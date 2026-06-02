Arema FC Beri Sinyal Pertahankan Marcos Santos, Dinilai Berhasil Bawa Stabilitas Tim

JawaPos.com - Arema FC mulai menatap musim 2026/27 dengan langkah yang lebih terukur setelah menuntaskan perjalanan mereka di BRI Super League 2025/26. Salah satu fokus utama manajemen saat ini adalah menentukan komposisi tim pelatih untuk menghadapi kompetisi musim depan.

Di tengah proses evaluasi yang sedang berlangsung, peluang Marcos Santos untuk tetap menukangi Arema FC semakin terbuka lebar. Pelatih asal Brasil tersebut dinilai berhasil membawa stabilitas yang selama beberapa musim terakhir sulit ditemukan oleh tim berjuluk Singo Edan itu.

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengungkapkan, keputusan final terkait masa depan Marcos Santos memang masih menunggu hasil rapat Board of Directors (BOD). Namun, sejumlah pertimbangan yang ada saat ini mengarah pada kemungkinan mempertahankan sang pelatih.

Menurut Yusrinal, salah satu faktor utama yang menjadi perhatian manajemen adalah kemampuan Marcos Santos bertahan hingga akhir musim. Dalam tiga musim terakhir, Arema FC beberapa kali melakukan pergantian pelatih di tengah kompetisi karena berbagai alasan.

"Selama tiga tahun terakhir kita sudah mengganti enam pelatih di tengah jalan, dan baru pelatih ini yang bisa bertahan sampai akhir musim," ujar Yusrinal.

Tidak hanya itu, Marcos Santos juga dinilai memiliki kemampuan membangun hubungan yang baik dengan pemain dan staf tim. Manajemen melihat sosok pelatih berusia 46 tahun tersebut mampu menjaga suasana ruang ganti tetap kondusif di tengah tekanan kompetisi yang cukup berat.

Selain dikenal dekat dengan pemain, Marcos juga dianggap jeli dalam proses pencarian dan pemilihan pemain. Kemampuannya memahami karakter kompetisi sepak bola Indonesia menjadi nilai tambah yang membuat manajemen semakin yakin untuk melanjutkan kerja sama.

Musim 2025/26 sendiri bukanlah perjalanan yang mudah bagi Arema FC. Tim harus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari performa yang sempat naik turun hingga kehilangan salah satu anggota staf pelatih, Kuncoro, yang meninggal dunia pada pertengahan musim.