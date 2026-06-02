Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 3 Juni 2026 | 03.36 WIB

Arema FC Beri Sinyal Pertahankan Marcos Santos, Dinilai Berhasil Bawa Stabilitas Tim

Pelatih Arema FC Marcos Santos. (Arema FC) - Image

Pelatih Arema FC Marcos Santos. (Arema FC)

JawaPos.com - Arema FC mulai menatap musim 2026/27 dengan langkah yang lebih terukur setelah menuntaskan perjalanan mereka di BRI Super League 2025/26. Salah satu fokus utama manajemen saat ini adalah menentukan komposisi tim pelatih untuk menghadapi kompetisi musim depan.

Di tengah proses evaluasi yang sedang berlangsung, peluang Marcos Santos untuk tetap menukangi Arema FC semakin terbuka lebar. Pelatih asal Brasil tersebut dinilai berhasil membawa stabilitas yang selama beberapa musim terakhir sulit ditemukan oleh tim berjuluk Singo Edan itu.

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengungkapkan, keputusan final terkait masa depan Marcos Santos memang masih menunggu hasil rapat Board of Directors (BOD). Namun, sejumlah pertimbangan yang ada saat ini mengarah pada kemungkinan mempertahankan sang pelatih.

Menurut Yusrinal, salah satu faktor utama yang menjadi perhatian manajemen adalah kemampuan Marcos Santos bertahan hingga akhir musim. Dalam tiga musim terakhir, Arema FC beberapa kali melakukan pergantian pelatih di tengah kompetisi karena berbagai alasan.

"Selama tiga tahun terakhir kita sudah mengganti enam pelatih di tengah jalan, dan baru pelatih ini yang bisa bertahan sampai akhir musim," ujar Yusrinal.

Tidak hanya itu, Marcos Santos juga dinilai memiliki kemampuan membangun hubungan yang baik dengan pemain dan staf tim. Manajemen melihat sosok pelatih berusia 46 tahun tersebut mampu menjaga suasana ruang ganti tetap kondusif di tengah tekanan kompetisi yang cukup berat.

Selain dikenal dekat dengan pemain, Marcos juga dianggap jeli dalam proses pencarian dan pemilihan pemain. Kemampuannya memahami karakter kompetisi sepak bola Indonesia menjadi nilai tambah yang membuat manajemen semakin yakin untuk melanjutkan kerja sama.

Musim 2025/26 sendiri bukanlah perjalanan yang mudah bagi Arema FC. Tim harus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari performa yang sempat naik turun hingga kehilangan salah satu anggota staf pelatih, Kuncoro, yang meninggal dunia pada pertengahan musim.

Meski demikian, Arema FC mampu menyelesaikan kompetisi dengan relatif stabil dan tetap menjaga soliditas tim hingga pekan terakhir. Di sisi lain, manajemen juga mulai menyusun rencana pembenahan untuk mendukung kinerja tim pelatih pada musim mendatang.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Kabar Transfer Super League: Robi Darwis Tinggalkan Persib Bandung Menuju Arema FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Kabar Transfer Super League: Robi Darwis Tinggalkan Persib Bandung Menuju Arema FC

Senin, 1 Juni 2026 | 23.47 WIB

Didekati DPMM FC, Dalberto Beri Sinyal Bertahan di Arema FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Didekati DPMM FC, Dalberto Beri Sinyal Bertahan di Arema FC

Minggu, 31 Mei 2026 | 05.33 WIB

Bicara Kartu Merah: Arema FC Paling Brutal, Semua Perlu Belajar dari Borneo FC! - Image
Sepak Bola Indonesia

Bicara Kartu Merah: Arema FC Paling Brutal, Semua Perlu Belajar dari Borneo FC!

Sabtu, 30 Mei 2026 | 17.39 WIB

Terpopuler

Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions - Image
1

Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions

2

Asisten YouTuber RA Diperiksa Kasus Whip Pink, Netizen Ramaikan Unggahan Reza Arap

3

Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali

4

3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!

5

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis

8

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

6 Weton Bumi Kapetak Titisan Gatotkaca yang Ditakdirkan Kaya dan Sukses, Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore