Allano Lima Pamit, Persija Jakarta Dirumorkan Bidik Pemain Keturunan Indonesia

JawaPos.com - Allano Lima resmi pamit dari Persija Jakarta dan sudah menuliskan ucapan perpisahan melalui akun Instagram pribadinya.

"Hari ini saya harus menulis salah satu perpisahan paling berat dalam karir saya. Memakai kaos Persija Jakarta adalah suatu kehormatan dan keistimewaan yang akan saya bawa di hati saya selamanya. Dari hari pertama, saya merasakan intensitas dan cinta tanpa syarat yang kalian, para penggemar, bawa ke setiap pertandingan; kalian, tanpa keraguan, adalah jiwa dari klub ini," tulis Allano.

Persija merupakan tim pertama sang pemain di Indonesia dan Asia, sehingga memberikan banyak kenangan.

"Terima kasih untuk segalanya, Persija. Terima kasih, Indonesia. Kalian akan selalu menjadi bagian dari saya," tutur winger asal Brasil tersebut.

Sebagai pengganti, Macan Kemayoran dikabarkan mengincar pemain Belanda keturunan Indonesia, Ilias Alhaft. Pemain 29 tahun baru saja resmi dilepas Bangkok United setelah kontraknya berakhir pada akhir bulan ini.

Rumor ini pertama kali muncul dari salah satu akun Instagram asal Malaysia.

"Mengikut Jordi Amat ke Persija. Calon diaspora Indonesia, Ilias Alhaft dikaitkan dengan Liga Super selepas tinggalkan Bangkok United," tulis akun @palataoball.

Ilias Alhaft dapat bermain di posisi sayap kanan dan kiri, hingga gelandang serang. Pada musim lalu, ia bermain 39 kali di enam kompetisi berbeda dan berhasil cetak delapan gol dan dua asis.