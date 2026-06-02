Resmi! Persebaya Surabaya Amankan 2 Pemain Asing, Total Harga Pasaran Tembus Rp 11,73 Miliar

JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi mempertahankan dua pemain asing andalannya, Francisco Rivera dan Jefferson Silva, untuk menghadapi musim 2026/2027.
Keputusan memperpanjang kontrak kedua pemain dengan total nilai pasar mencapai Rp11,73 miliar itu mendapat sambutan positif dari pelatih Bernardo Tavares karena dinilai penting untuk menjaga kekuatan Green Force dalam mengejar target lebih tinggi.
Persebaya Surabaya bergerak cepat mengamankan fondasi skuad setelah berakhirnya kompetisi Super League 2025/2026. Dua nama yang dipastikan tetap bertahan adalah gelandang asal Meksiko Francisco Rivera dan bek kiri Brasil Jefferson Silva.
Nilai pasar keduanya juga tidak bisa dianggap remeh. Berdasarkan data yang dimiliki klub, Francisco Rivera memiliki harga pasaran sekitar Rp 6,95 miliar, sedangkan Jefferson Silva bernilai Rp 4,78 miliar.
Francisco Rivera menjadi salah satu pemain paling menonjol di Persebaya Surabaya sepanjang musim lalu. Gelandang kreatif asal Meksiko itu tampil konsisten sebagai motor serangan sekaligus pembeda dalam banyak pertandingan.
Bernardo Tavares mengaku sangat senang setelah manajemen berhasil mengamankan tanda tangan Rivera untuk tiga musim ke depan.
Menurut pelatih asal Portugal tersebut, Rivera merupakan sosok spesial yang memiliki pengaruh besar terhadap permainan tim.
"Rivera adalah pemain spesial bagi Persebaya. Sejak Januari, performanya sangat konsisten, baik lewat gol maupun assist yang dia ciptakan untuk tim,” kata Tavares.
Penampilan Rivera memang sulit dibantah. Dari total 30 pertandingan yang dijalani selama musim 2025/2026, pemain berusia 30 tahun itu berhasil mencatatkan 13 gol dan 10 assist.
Kontribusi tersebut menjadikannya salah satu pemain paling produktif di kompetisi. Performa impresif itu juga mengantarkan Rivera masuk dalam daftar Best XI Super League 2025/2026.
"Dia tampil dalam 30 pertandingan dengan catatan 13 gol dan 10 assist. Statistik itu menunjukkan kontribusinya sangat besar untuk tim. Selain itu, dia juga masuk dalam Best XI liga. Itu menjadi bukti kualitas dan konsistensinya sepanjang musim,” tegas Tavares.
Bagi pelatih berusia 46 tahun tersebut, mempertahankan pemain dengan kualitas seperti Rivera merupakan langkah strategis.
Kehadiran pemain yang mampu mencetak gol sekaligus menciptakan peluang dinilai sangat penting untuk menjaga daya saing tim.
