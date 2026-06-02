Bukan Sekadar Statistik! Bernardo Tavares Bongkar Alasan Persebaya Surabaya Pertahankan Jefferson Silva

Jefferson Silva saat membela Persebaya Surabaya pada musim 20252026. Bernardo Tavares menilai kualitas, pengalaman, dan profesionalismenya layak mendapat kontrak baru. (Dok. Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi memperpanjang kontrak Jefferson Silva dengan durasi multiyears setelah bek kiri asal Brasil tersebut menunjukkan kontribusi besar sepanjang paruh musim 2025/2026.

Keputusan itu mendapat dukungan penuh dari pelatih Bernardo Tavares yang menilai kualitas, pengalaman, dan karakter sang pemain menjadi aset penting bagi Green Force dalam menghadapi musim baru.

Sejak bergabung pada bursa transfer paruh musim, Jefferson Silva langsung menjadi bagian penting dalam skema permainan Persebaya Surabaya. Kehadirannya di sektor kiri pertahanan mampu memberikan stabilitas sekaligus menambah variasi serangan tim.

Menurutnya, Jefferson bukan hanya tampil konsisten, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata dalam setiap pertandingan yang dijalani.

Mengapa Persebaya Surabaya Memilih Mempertahankan Jefferson Silva? Persebaya Surabaya memperpanjang kontrak Jefferson Silva karena kontribusinya sangat besar meski baru bergabung pada paruh musim.

Dalam 17 pertandingan, bek kiri asal Brasil itu mencatatkan satu gol dan tiga assist dengan total 1.530 menit bermain.

Catatan tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran Jefferson dalam tim. Ia hampir selalu tampil penuh saat dipercaya bermain dan menjadi salah satu pemain yang sulit tergantikan di sektor kiri pertahanan.

Bernardo Tavares mengakui performa Jefferson menjadi salah satu alasan utama manajemen memberikan kontrak baru. Sang pelatih melihat pemain tersebut mampu memberikan keseimbangan antara tugas bertahan dan membantu serangan.

"Jefferson adalah pemain yang memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Dari 17 penampilannya, dia mencatatkan satu gol dan tiga assist, serta tampil dalam hampir seluruh menit pertandingan yang dijalaninya. Itu menunjukkan betapa penting perannya bagi tim," ujar Coach Tavares.

Menurut pelatih asal Portugal itu, Jefferson masih memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh. Karena itu, mempertahankan sang pemain dianggap sebagai langkah strategis untuk menjaga fondasi tim menjelang kompetisi musim depan.

"Karena itulah kami menilai perpanjangan kontraknya merupakan keputusan yang tepat. Kami percaya Jefferson dapat terus membantu Persebaya mencapai target-target yang lebih tinggi di masa mendatang," imbuhnya.

Apa Keunggulan Jefferson Silva di Lapangan? Jefferson Silva langsung beradaptasi dengan cepat sejak kedatangannya ke Surabaya. Kemampuannya bermain agresif sekaligus disiplin membuat sisi kiri pertahanan Persebaya Surabaya menjadi lebih solid.