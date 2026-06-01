Masuk Skuad Senior, Mathew Baker Berpotensi Pecahkan Rekor Bersejarah Timnas Indonesia

Mathew Baker masuk skuad senior Timnas Indonesia. (instagram @mat_baker09)
JawaPos.com - Nama Mathew Baker secara mengejutkan masuk dalam daftar 23 pemain Timnas Indonesia level senior untuk FIFA Matchday periode Juni 2026. Pemain berusia 17 tahun itu pun berpotensi memecahkan rekor bersejarah.
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman telah menentukan 23 pemain untuk melawan Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di FIFA Matchday Juni 2026. Seluruh pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat.
Satu yang menyita perhatian publik adalah dipanggilnya Mathew Baker. Ini menjadi pemanggilan perdana pemain Melbourne City tersebut pada skuad senior Timnas Indonesia. Sebab sebelumnya, dia hanya memperkuat tim kelompok usia.
Mathew Baker telah mencatatkan 21 penampilan bersama Timnas Indonesia U-17, termasuk dalam ajang Piala Dunia U-17 2025. Namanya pun juga masuk dalam skuad U-19 yang akan mengarungi Piala AFF U-19 2026.
Namun berhubung ia mendapat panggilan ke skuad senior, artinya Mathew Baker berpotensi besar absen membela Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2026. Khususnya saat babak penyisihan grup.
Terlepas dari itu, masuknya Mathew Baker ke skuad senior ini membuatnya menjadi pemain termuda Timnas Indonesia. Dia menggusur bek kiri Persija Jakarta, Dony Tri Pamungkas yang sudah jadi bagian dari skuad senior sejak Maret 2026.
Mathew Baker pun memiliki peluang besar untuk mencatatkan debutnya bersama Timnas Indonesia senior. Bukan tidak mungkin Herdman akan memberikan menit bermain kepada talenta muda tersebut untuk melihat secara lebih langsung kemampuan sang pemain.
Andai Mathew Baker benar-benar dipercaya Herdman untuk tampil pada laga melawan Oman atau Mozambik, praktis dia akan mencatatkan rekor bersejarah. Pemain Melbourne City dipastikan akan menjadi pemain termuda yang membela Timnas Indonesia level senior.
Jika debut melawan Oman, Mathew Baker akan mencatatkan debutnya di usia 17 tahun 23 hari. Sementara jika debut lawan Mozambik, dia bakal berusia 17 tahun 27 hari.
