Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Senin, 1 Juni 2026 | 23.34 WIB

Yabes Roni dan Bali United Berpisah, Akhir Sebuah Perjalanan Bersejarah Selama 11 Musim

Yabes Roni Malaifani resmi mengakhiri kebersamaan dengan Balu United usai menjalani 11 musim penuh pengabdian sejak 2015. (Istimewa) - Image

Yabes Roni Malaifani resmi mengakhiri kebersamaan dengan Balu United usai menjalani 11 musim penuh pengabdian sejak 2015. (Istimewa)

JawaPos.com - Kabar perpisahan datang dari Bali United. Setelah menghabiskan lebih dari satu dekade bersama klub, Yabes Roni Malaifani resmi mengakhiri kebersamaan dengan Serdadu Tridatu usai menjalani 11 musim penuh pengabdian sejak 2015.

Keputusan tersebut menandai berakhirnya perjalanan panjang salah satu pemain paling loyal dalam sejarah Bali United. Yabes Roni bukan hanya menjadi bagian dari skuad, tetapi juga tumbuh bersama klub sejak masa awal berdirinya hingga menjelma sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Indonesia.

Pemain asal Nusa Tenggara Timur itu pertama kali bergabung dengan Bali United pada 2015. Sejak saat itu, Yabes Roni terus menjadi bagian penting dalam berbagai periode perjalanan klub, baik saat menghadapi masa sulit maupun ketika meraih kesuksesan di kompetisi nasional.

Selama berseragam Bali United, Yabes Roni mencatatkan total 176 penampilan di berbagai ajang. Dari jumlah tersebut, dia berhasil menyumbangkan 12 gol dan 10 assist dengan total waktu bermain mencapai 8.477 menit.

Meski tidak selalu menjadi pilihan utama di setiap musim, kontribusi Yabes di lapangan tidak pernah diragukan. Kecepatan, kerja keras, serta kemampuannya bermain di beberapa posisi membuatnya menjadi sosok yang kerap diandalkan oleh para pelatih yang menangani Bali United dari waktu ke waktu.

Nama Yabes juga menjadi bagian dari periode emas Bali United. Dia turut mengantar klub meraih gelar juara Liga 1 musim 2019 dan kembali mengangkat trofi pada musim 2021/2022. 

Dua gelar tersebut menjadi pencapaian penting dalam sejarah klub sekaligus menjadi kenangan manis dalam perjalanan kariernya bersama tim asal Pulau Dewata. 

Tak hanya soal statistik dan prestasi, Yabes juga dikenang sebagai pemain yang menunjukkan loyalitas tinggi di tengah era sepak bola modern yang identik dengan perpindahan pemain yang cepat. Bertahan selama 11 musim di satu klub menjadi pencapaian yang cukup langka, terutama di kompetisi sepak bola Indonesia. 

Perpisahan ini pun mengundang berbagai respons dari suporter Bali United yang selama ini menyaksikan perjalanan karier Yabes sejak awal. Banyak yang menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi sang pemain selama lebih dari satu dekade.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Transfermarkt Bocorkan Rumor Transfer Super League: Bali United Dikabarkan Incar Eks Leicester City Islam Slimani - Image
Sepak Bola Indonesia

Transfermarkt Bocorkan Rumor Transfer Super League: Bali United Dikabarkan Incar Eks Leicester City Islam Slimani

Kamis, 28 Mei 2026 | 23.48 WIB

Bali United Bidik Profit Baru dari Bali7s dan Training Center - Image
Sports

Bali United Bidik Profit Baru dari Bali7s dan Training Center

Selasa, 26 Mei 2026 | 18.19 WIB

Eks Bintang Leicester City Islam Slimani, Dirumorkan Gabung Bali United untuk Kompetisi Liga 1 2026/2027 - Image
Sepak Bola Indonesia

Eks Bintang Leicester City Islam Slimani, Dirumorkan Gabung Bali United untuk Kompetisi Liga 1 2026/2027

Selasa, 26 Mei 2026 | 12.56 WIB

Terpopuler

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis - Image
1

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis

2

Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions

3

Link Live Streaming PSG vs Arsenal Malam Ini Final Liga Champions, Siaran Langsung Jam Berapa dan Tayang di TV Mana?

4

3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis

7

Bicara Kartu Merah: Arema FC Paling Brutal, Semua Perlu Belajar dari Borneo FC!

8

Berikut 3 Bek yang Dirumorkan Merapat ke Persebaya Surabaya! Ada Yusuf Meilana Hingga Bek Tengah Brasil

9

Prediksi Final Liga Champions 2026: PSG vs Arsenal, Les Parisiens Diunggulkan, The Gunners Butuh Keajaiban

10

Persib Bandung Ungkap Penyebab Masuk Daftar Banned FIFA, Bukan Tunggakan Gaji! 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore