Yabes Roni dan Bali United Berpisah, Akhir Sebuah Perjalanan Bersejarah Selama 11 Musim

JawaPos.com - Kabar perpisahan datang dari Bali United. Setelah menghabiskan lebih dari satu dekade bersama klub, Yabes Roni Malaifani resmi mengakhiri kebersamaan dengan Serdadu Tridatu usai menjalani 11 musim penuh pengabdian sejak 2015.

Keputusan tersebut menandai berakhirnya perjalanan panjang salah satu pemain paling loyal dalam sejarah Bali United. Yabes Roni bukan hanya menjadi bagian dari skuad, tetapi juga tumbuh bersama klub sejak masa awal berdirinya hingga menjelma sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Indonesia.

Pemain asal Nusa Tenggara Timur itu pertama kali bergabung dengan Bali United pada 2015. Sejak saat itu, Yabes Roni terus menjadi bagian penting dalam berbagai periode perjalanan klub, baik saat menghadapi masa sulit maupun ketika meraih kesuksesan di kompetisi nasional.

Selama berseragam Bali United, Yabes Roni mencatatkan total 176 penampilan di berbagai ajang. Dari jumlah tersebut, dia berhasil menyumbangkan 12 gol dan 10 assist dengan total waktu bermain mencapai 8.477 menit.

Meski tidak selalu menjadi pilihan utama di setiap musim, kontribusi Yabes di lapangan tidak pernah diragukan. Kecepatan, kerja keras, serta kemampuannya bermain di beberapa posisi membuatnya menjadi sosok yang kerap diandalkan oleh para pelatih yang menangani Bali United dari waktu ke waktu.

Nama Yabes juga menjadi bagian dari periode emas Bali United. Dia turut mengantar klub meraih gelar juara Liga 1 musim 2019 dan kembali mengangkat trofi pada musim 2021/2022.

Dua gelar tersebut menjadi pencapaian penting dalam sejarah klub sekaligus menjadi kenangan manis dalam perjalanan kariernya bersama tim asal Pulau Dewata.

Tak hanya soal statistik dan prestasi, Yabes juga dikenang sebagai pemain yang menunjukkan loyalitas tinggi di tengah era sepak bola modern yang identik dengan perpindahan pemain yang cepat. Bertahan selama 11 musim di satu klub menjadi pencapaian yang cukup langka, terutama di kompetisi sepak bola Indonesia.