Daftar 23 Pemain Timnas Indonesia untuk Lawan Oman dan Mozambik: Mathew Baker Promosi!

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, telah menentukan daftar 23 pemain untuk mengarungi agenda FIFA Matchday periode Juni 2026. Secara mengejutkan, terdapat nama Mathew Baker dalam daftar final Skuad Garuda tersebut.

PSSI resmi merilis daftar 23 pemain tersebut lewat akun instagram resmi Timnas Indonesia pada Minggu (31/5) malam WIB. Ini adalah skuad final untuk mengarungi agenda FIFA Matchday periode Juni 2026.

Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni 2026. Seluruh pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat.

Dalam menatap agenda tersebut, Herdman sebagai pelatih sebelumnya telah membuat daftar skuad sementara berisikan 44 pemain. Kini, juru taktik asal Inggris tersebut telah menentukan skuad final yang dikerucutkan menjadi 23 nama saja.

Yang menarik, dalam daftar skuad final ini terdapat nama Mathew Baker. Padahal, pemain muda Melbourne City itu tidak masuk dalam daftar skuad sementara yang berisikan 44 pemain. Namun, Herdman membawa pemain berusia 17 tahun itu pada pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Stadion Madya beberapa hari lalu.

Tampaknya, Herdman kepincut dengan talenta berusia 17 tahun tersebut. Padahal, Mathew Baker juga masuk dalam skuad Timnas Indonesia U-19 untuk Piala AFF U-19 2026 yang berlangsung pada 1-14 Juni 2026. Dengan begitu, Garuda Muda berpotensi tidak diperkuat sang pemain selama babak penyisihan grup.

Sementara, pada posisi penjaga gawang terdapat nama-nama langganan seperti Maarten Paes, Emil Audero, dan Nadeo Argawinata. Lalu posisi belakang Timnas Indonesia cukup gemuk dengan diperkuat Kevin Diks, Yakob Sayuri, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Elkan Baggott, Muhammad Ferarri, Justin Hubner, Nathan Tjoe-A-On, Dony Tri Pamungkas, dan Mathew Baker.

Di lini tengah, Herdman memilih Calvin Verdonk, Joey Pelupessy, Rayhan Hannan, dan Ivar Jenner. Nama Hannan cukup menarik perhatian karena bintang Persija Jakarta itu sukses membuat sang pelatih terkesan dengan kemampuannya.