John Herdman Puji Bintang Persija Jakarta Rayhan Hannan: Pemain Muda yang Bagus!

Selebrasi pemain Persija Jakarta Rayhan Hannan usai mencetak gol kilat namun akhirnya kalah 3-2 dari Bhayangkara FC di menit akhir. (Dok. Persija)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, melempar pujian setinggi langit kepada Rayhan Hannan. Herdman menyebut bintang Persija Jakarta itu merupakan pemain muda yang bagus dan memiliki paket lengkap sebagai gelandang serang.
Hannan menjadi satu di antara pemain yang mendapatkan panggilan memperkuat Timnas Indonesia dalam pemusatan latihan (TC) proyeksi Piala AFF 2026 dan FIFA Matchday Juni 2026. Sebagai pelatih, Herdman akhirnya bisa menyaksikan lebih dekat kemampuan yang dimiliki pemain berusia 22 tahun tersebut.
Baca Juga:John Herdman Undang Mitchell Baker dan Luke Vickery ke TC Timnas Indonesia, Ini Alasannya!
Herdman tampak terkesan dengan kemampuan yang dimiliki Hannan. Dia menyukai intensitas permainan yang ditunjukkan pemain Persija Jakarta tersebut, yang menjadi salah satu kriteria penting dalam gaya bermain yang diterapkannya di Timnas Indonesia.
“Dia adalah pemain muda yang bagus. Saya senang dengan intensitasnya. Satu hal yang ditekankan dalam cetak biru taktis yang kami tanamkan di Indonesia adalah membutuhkan intensitas,” kata Herdman saat ditemui wartawan di Stadion Madya, dipetik Minggu (31/5/2026).
“Dan saya rasa Hanan melakukannya secara alami. Anda tidak perlu memberitahunya sebagai pelatih; dia memiliki keinginan untuk memenangkan bola,” sambungnya.
Herdman kepincut dengan penampilan Hannan bersama Persija Jakarta. Khususnya dalam lima laga terakhir, di mana pemain berusia 22 tahun itu selalu dipercaya tampil sejak menit awal. Bahkan, ia sukses mencetak dua gol dan satu assist di lima laga terakhir musim ini.
Dari situ, ia menilai Hannan sebagai pemain yang memiliki paket lengkap. Sebagai gelandang serang, pemain kelahiran Jakarta itu tidak hanya piawai dalam mencetak gol dan memecah pertahanan lawan, tapi juga punya daya juang tinggi untuk merebut kembali bola dari penguasaan lawan.
“Tapi saya juga menikmati, terutama untuk Persija, kemampuan kreatifnya di lima pertandingan terakhir musim ini. Saya rasa dia menunjukkan bahwa dia bisa mencetak gol, dia bisa memecah garis pertahanan, dan ketika dia kehilangan bola, dia bersedia untuk merebutnya kembali,” terang Herdman.
Lebih lanjut, Herdman merasa di Indonesia tidak banyak pemain yang memiliki karakter seperti Hannan. Terutama dalam hal agresivitas dan keinginan kuat untuk segera merebut kembali bola setelah kehilangan penguasaan.
“Saya rasa di Indonesia saya melihat banyak pemain menyerang ketika mereka kehilangan bola, itu bukan masalah mereka. Tapi untuk Hanan, dia menikmati bagian dari permainan tersebut,” pungkas Herdman.
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis
11 Barang yang Secara Psikologi Jadi Pemborosan Orang Miskin tapi Tak Pernah Dibeli Orang Kaya
Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions
Suasana di Dalam Tenda Glamping Tempat Satu Keluarga Tewas di Temanggung
Harga Pasaran 4 Pemain Lokal Ini Bikin Kaget! Meroket usai Bawa Persebaya Surabaya Finis Papan Atas
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Ramadhan Sananta, Mesin Gol Baru Era Bernardo Tavares
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!