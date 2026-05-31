Minggu, 31 Mei 2026 | 15.05 WIB

Kevin Diks dan Emil Audero Sudah Sampai di Jakarta, Persiapan FIFA Macthday

Pemain timnas Indonesia Kevin Diks. (Istimewa)

JawaPos.com - Dua pemain timnas Indonesia yang bermain di Liga Jerman dan Liga Italia, Kevin Diks dan Emil Audero, sudah tiba di Jakarta. Mereka akan memperkuat Garuda dalam FIFA Match Day Juni melawan Oman dan Mozambik.

Kabar Kevin Diks yang membela Borussia Moenchengladbach dan Emil Audero di Cremonese itu telah berada di Jakarta tersiar dalam video terbaru timnas Indonesia pada Sabtu (30/5). "Training Camp Juni," tulis Instagram timnas Indonesia pada Minggu (31/5).

Pelatih timnas Indonesia John Herdman belum memutuskan skuad final untuk kedua laga. Kevin Diks dan Emil Audero mungkin saja akan menambah caps untuk Garuda setelah masuk 44 pemain dalam daftar sementara.

Kevin Diks musim ini memainkan musim yang cukup gemilang pada debutnya di Liga Jerman setelah mencetak lima gol dari 30 penampilan. Kontribusinya membawa timnya finis di posisi 12 dengan 38 poin.

Sementara Emil Audero, kiper 29 tahun itu hanya melewatkan empat pertandingan dari 38 pertandingan Liga Italia bersama Cremonese. Dia akhiri dengan catatan 11 clean sheet tapi gagal membawa timnya bertahan di Serie A.

Yang juga terlihat tiba di Jakarta dari pemain diaspora adalah pemain DCV Dender Ragnar Oratmangoen dan pemain Oxford United Ole Romeny. Ada juga tiga pemain lainnya yang sudah berkumpul, yaitu tiga pemain Super League, Ivar Jenner (Dewa United Banten FC), Rizky Ridho (Persija Jakarta), dan Beckham Putra (Persib Bandung).

Pada akhir video, Ridho dan Beckham merangkul pundak satu sama lain. Di momen ini, Ridho mengatakan, Halo Garuda fans, kita kembali.

Laga melawan Oman dan Mozambik dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pukul 20.00 WIB. Oman lebih dulu pada Jumat (5/6), sedangkan Mozambik pada Selasa (9/6).

