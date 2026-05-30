Andre Rizal Hanafi
Minggu, 31 Mei 2026 | 00.41 WIB

Mathew Baker Cetak Gol di Internal Game Timnas Indonesia, Tunjukkan Insting Tajam di Depan Gawang

Matthew Baker cetak gol di internal game Timnas Indonesia. (Istimewa)

Jawa.pos.com - Calon pemain naturalisasi Indonesia, Matthew Baker, mulai mencuri perhatian dalam agenda pemusatan latihan Timnas Indonesia.

Penyerang berusia 19 tahun itu berhasil mencetak gol saat mengikuti pertandingan internal yang mempertemukan Tim Merah melawan Tim Putih pada Sabtu (30/5/2026).

Gol tersebut lahir setelah Baker menerima umpan matang dari Brian Fatari. Momen itu kemudian menjadi sorotan di kalangan pendukung Timnas Indonesia yang tengah mengikuti perkembangan skuad Garuda menjelang agenda FIFA Matchday Juni 2026.

Dalam video yang beredar di media sosial, Baker menunjukkan pergerakan tanpa bola yang cukup baik sebelum memanfaatkan assist dari Brian Fatari untuk menaklukkan penjaga gawang.

Meski hanya berlangsung dalam laga internal, aksi tersebut tetap menjadi catatan positif bagi pemain yang sedang dalam proses pemantauan oleh tim pelatih.

Kehadiran Matthew Baker memang mulai mendapat perhatian dalam beberapa pekan terakhir.

Pemain yang memiliki darah Indonesia tersebut disebut masuk radar untuk memperkuat Timnas Indonesia pada masa mendatang.

Penampilannya selama mengikuti sesi latihan menjadi salah satu bahan evaluasi bagi tim pelatih dalam melihat potensinya di level internasional.

Di sisi lain, Brian Fatari juga menunjukkan kontribusi positif lewat assist yang ia berikan. Gelandang muda tersebut tampil aktif dalam membangun serangan dan beberapa kali terlibat dalam kombinasi permainan yang menciptakan peluang bagi rekan-rekannya.

