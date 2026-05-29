Zinadein Ardiansyah Bersinar di Timnas U-19, Gelandang Diaspora Australia Jadi Andalan Baru!

Timnas Indonesia U-19 ketika merayakan gelar juara Piala AFF U-19 2024. (pssi.org)
JawaPos.com - Timnas Indonesia U-19 mulai menunjukkan kesiapannya menghadapi turnamen internasional yang akan digelar awal Juni mendatang.
Dari sejumlah pemain yang mengikuti pemusatan latihan, nama Zinadein Ardiansyah menjadi salah satu yang paling menarik perhatian.
Gelandang muda berdarah Indonesia-Australia itu disebut tampil menonjol selama proses seleksi dan latihan bersama skuad Garuda Muda.
Kehadirannya menambah kekuatan lini tengah Timnas U-19 yang saat ini tengah dibentuk untuk menghadapi persaingan ketat di level Asia Tenggara.
Zinadein Ardiansyah saat ini bermain untuk Sydney FC Reserved di kasta ketiga Liga Australia. Meski lahir dan besar di Australia, pemain berusia 18 tahun tersebut telah mengantongi paspor Indonesia dan kini mendapat kesempatan membela Merah Putih di level kelompok umur.
Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang itu dikenal memiliki kemampuan membaca permainan dengan baik. Selain itu, ia juga dinilai nyaman mengatur tempo pertandingan dan mampu membuka ruang melalui umpan-umpan progresif dari lini tengah.
Tim pelatih Timnas Indonesia U-19 melihat potensi besar dalam diri Zinadein. Dalam beberapa sesi latihan internal, performanya dianggap cukup konsisten dibanding pemain diaspora lainnya yang ikut dipanggil ke skuad.
Menariknya, Timnas Indonesia U-19 memang cukup serius memantau pemain diaspora untuk memperkuat kedalaman tim. Dari tujuh pemain diaspora yang sempat dipanggil mengikuti seleksi, enam nama dipastikan masuk skuad akhir untuk turnamen mendatang.
Sementara itu, Igor Sanders yang bermain untuk FC Eindhoven menjadi satu-satunya pemain diaspora yang tidak masuk daftar akhir. Keputusan tersebut membuat persaingan di lini tengah Timnas U19 semakin terbuka bagi pemain muda lainnya, termasuk Zinadein.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat