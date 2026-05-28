Marselino: John Herdman Menerima Saya dengan Baik

JawaPos.com - Pemain timnas Indonesia Marselino Ferdinan mengungkapkan kesan pertamanya berlatih bersama pelatih anyar Garuda John Herdman dengan menyebut pelatih asal Inggris itu menerimanya dengan baik, dikutip dari ANTARA.

"Ya saya sangat bersyukur, dia sangat welcome, (dia) sangat menerima (saya) dengan baik," kata Marselino menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui awak media dalam acara peluncuran resmi kolaborasi PSSI dengan EA SPORTS di Jakarta Selatan, Kamis.

Herdman yang ditunjuk PSSI menggantikan Patrick Kluivert pada Januari, baru pertama bertemu Marselino saat keduanya bertemu di pemusatan latihan di Jakarta sampai Sabtu (30/5) untuk persiapan ASEAN Hyundai Cup 2026.

Di kesempatan sebelumnya, di FIFA Series 2026 melawan Saint Kitt dan Nevis (4-0) dan Bulgaria (0-1) pada Maret, Marselino yang tengah mengalami cedera tak sempat bertemu dengan Herdman.

Kondisi cederanya waktu itu membuat namanya tak dipilih oleh Herdman, bahkan di skuad sementara yang berisi 41 pemain.

Kini, di pemusatan latihan di Jakarta, Marselino tergabung bersama 22 pemain lainnya yang semuanya bermain di kompetisi dalam negeri, BRI Super League.

Sebanyak 23 pemain ini berlatih sejak dua hari yang lalu, Selasa (26/5), dengan Marselino menyambut positif semua materi latihan yang diberikan oleh Herdman.

"Metode latihan dan treatment-nya (John Herdman) sangat baik," kata pemain 21 tahun tersebut.