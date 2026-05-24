Arema FC Women dan Tigers Football Academy Wakili Surabaya ke Putaran Nasional

Aksi Havivi Oktaditya (kiri), pemain Tigers Football Academy yang meraih predikat Best Players pada kategori U-18. (Istimewa)
JawaPos.com – Kompetisi rutin dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas dan regenerasi sepak bola putri usia muda di Indonesia. Hal itu terlihat dalam gelaran HYDROPLUS Soccer League Surabaya 2026 yang mempertemukan klub-klub pembinaan putri di level U-15 dan U-18.
Program Director HYDROPLUS Soccer League, Teddy Tjahjono, mengatakan intensitas pertandingan membuat pemain memiliki ruang berkembang yang lebih konsisten dibanding hanya mengandalkan latihan.
“Hydroplus Soccer League memang dihadirkan sebagai bagian dari roadmap pengembangan sepak bola putri yang berkelanjutan. Kualitas permainan dan mental kompetitif mereka dapat terasah seiring meningkatnya jam terbang di lapangan,” ujarnya.
Menurut Teddy, kompetisi yang berlangsung rutin setiap satu hingga dua minggu membuat pemain tetap menjaga ritme latihan selama sembilan hingga sepuluh bulan.
Kompetisi ini sendiri telah rampung digelar di Lapangan Bola Bogowonto, Sabtu (23/5). Pada kategori U-18, Tigers Football Academy keluar sebagai juara setelah mengoleksi 31 poin, unggul atas Arema FC Women dengan 28 poin.
Sementara di kategori U-15, giliran Arema FC Women yang tampil dominan dengan raihan 42 poin, meninggalkan Tigers Football Academy di posisi runner-up dengan 32 poin.
Teddy juga memastikan kedua tim akan mewakili Regional Surabaya pada putaran nasional HYDROPLUS Soccer League yang berlangsung 5–12 Juli mendatang.
“Selamat kepada Arema FC Women dan Tigers Football Academy yang nantinya akan mewakili Regional Surabaya di putaran nasional,” katanya.
Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen ini juga menjadi bagian dari proses pemantauan pemain menuju Tim Nasional Putri U-16 Indonesia untuk persiapan Piala Srikandi Merdeka Cup.
