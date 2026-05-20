I.League Rilis Daftar Nominasi Penghargaaan Super League 2025/2026: Persib Bandung dan Borneo FC Mendominasi

JawaPos.com - Operator kompetisi I.League resmi mengumumkan daftar nominasi penghargaan Super League 2025/2026. Pemain Borneo FC dan Persib Bandung mendominasi dalam daftar tersebut.

Daftar penghargaan tersebut meliputi lima kategori yakni Best Player, Best Young Player, Best Goalkeeper, Best Coach, dan Best Goal. Deretan nama yang masuk dalam daftar ini merupakan pemain dan pelatih yang memberikan kontribusi besar untuk timnya masing-masing.

Direktur Utama I.League Ferry Paulus menyebut musim ini menghadirkan persaingan yang sangat kompetitif dengan peningkatan kualitas permainan, munculnya talenta muda, serta konsistensi sejumlah pemain dan pelatih sepanjang kompetisi. Pihaknya memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras kontestan musim ini.

”Kompetisi musim ini berjalan sangat menarik hingga pekan terakhir. Persaingan tidak hanya terjadi dalam perebutan gelar juara, tetapi juga dalam penampilan individu yang konsisten dan berdampak besar bagi tim masing-masing. Nominasi ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras, kualitas, dan kontribusi mereka sepanjang musim,” ujar Ferry Paulus dalam keterangan resminya, Rabu (20/5).

Ferry Paulus memastikan proses penilaian di setiap kategori nominasi dilakukan secara saksama. Penilaian dilakukan melalui kombinasi data statistik, evaluasi Technical Study Group (TSG), kontribusi terhadap tim, hingga aspek sportivitas dan konsistensi performa.

”Kami ingin penghargaan ini benar-benar mencerminkan kualitas terbaik kompetisi. Karena itu, penilaian dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya berdasar angka statistik, tetapi juga dampak pemain dan pelatih terhadap permainan tim,” tambah Ferry Paulus.

Nah, dalam daftar nominasi tersebut, dua klub papan atas saat ini, Persib Bandung dan Borneo FC menjadi klub penumbang wakil terbanyak. Borneo FC total mengirim empat pemain dan satu pelatih. Sementara, Persib Bandung diwakili oleh dua pemain dan satu pelatih.

Ferry Paulus menambahkan, penghargaan musim ini menjadi representasi kualitas kompetisi yang semakin kompetitif dan berkembang. Menurut dia, ini menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia berkembang positif.