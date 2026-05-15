Bruno Paraiba Hattrick! Persebaya Surabaya Gunduli Semen Padang 7 Gol Tanpa Balas di Haji Agus Salim

JawaPos.com - Persebaya Surabaya pesta gol saat menghancurkan Semen Padang 7-0 pada pekan ke-33 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Haji Agus Salim, Jumat (15/5). Bruno Paraiba menjadi bintang kemenangan Green Force lewat hattrick, sementara Francisco Rivera, Arief Catur Pamungkas, dan Mihailo Perovic ikut mencatatkan nama di papan skor.

Kemenangan telak ini membuat Persebaya Surabaya tampil makin percaya diri dalam persaingan papan atas klasemen Super League. Green Force tampil dominan sejak menit awal dan nyaris tak memberi ruang bagi Semen Padang mengembangkan permainan.

Persebaya Surabaya Langsung Menggila sejak Babak Pertama Persebaya Surabaya langsung menguasai pertandingan sejak peluit awal dibunyikan kontra Semen Padang. Peluang demi peluang lahir melalui Bruno Moreira Soares, Mihailo Perovic, hingga Arief Catur Pamungkas dalam 20 menit pertama pada laga super league.

Gol pembuka Green Force akhirnya datang pada menit ke-15 lewat Francisco Israel Rivera Davalos. Gelandang asal Meksiko itu menuntaskan assist Milos Raickovic untuk membawa Persebaya Surabaya unggul 1-0.

Hanya berselang empat menit, Green Force kembali menghukum pertahanan Semen Padang. Kali ini Arief Catur Pamungkas sukses mencetak gol kedua setelah menerima umpan matang Rivera pada menit ke-19.

Persebaya Surabaya terus menekan meski sudah unggul dua gol di babak pertama. Bruno Moreira beberapa kali mengancam gawang Achmad Iqbal Bachtiar, namun penyelesaian akhirnya belum berbuah gol tambahan.

Semen Padang sebenarnya sempat mencetak gol melalui Guillermo Fernandez pada menit ke-40. Namun wasit menganulir gol tersebut karena posisi offside setelah melakukan pengecekan situasi serangan.

Hingga babak pertama berakhir, Persebaya Surabaya tetap mempertahankan keunggulan 2-0 atas tuan rumah. Dominasi penguasaan bola dan agresivitas lini depan Green Force membuat Semen Padang kesulitan keluar dari tekanan.