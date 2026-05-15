Bruno Paraiba Hattrick! Persebaya Surabaya Gunduli Semen Padang 7 Gol Tanpa Balas di Haji Agus Salim

Bruno Paraiba hattrick lawan Semen Padang di Haji Agus Salim. (Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya pesta gol saat menghancurkan Semen Padang 7-0 pada pekan ke-33 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Haji Agus Salim, Jumat (15/5). Bruno Paraiba menjadi bintang kemenangan Green Force lewat hattrick, sementara Francisco Rivera, Arief Catur Pamungkas, dan Mihailo Perovic ikut mencatatkan nama di papan skor.
Kemenangan telak ini membuat Persebaya Surabaya tampil makin percaya diri dalam persaingan papan atas klasemen Super League. Green Force tampil dominan sejak menit awal dan nyaris tak memberi ruang bagi Semen Padang mengembangkan permainan.
Persebaya Surabaya langsung menguasai pertandingan sejak peluit awal dibunyikan kontra Semen Padang. Peluang demi peluang lahir melalui Bruno Moreira Soares, Mihailo Perovic, hingga Arief Catur Pamungkas dalam 20 menit pertama pada laga super league.
Baca Juga:Prediksi Meksiko di Piala Dunia 2026: Misi El Tri Bangkit dari Trauma dan Kembalikan Harga Diri di Rumah Sendiri
Gol pembuka Green Force akhirnya datang pada menit ke-15 lewat Francisco Israel Rivera Davalos. Gelandang asal Meksiko itu menuntaskan assist Milos Raickovic untuk membawa Persebaya Surabaya unggul 1-0.
Hanya berselang empat menit, Green Force kembali menghukum pertahanan Semen Padang. Kali ini Arief Catur Pamungkas sukses mencetak gol kedua setelah menerima umpan matang Rivera pada menit ke-19.
Persebaya Surabaya terus menekan meski sudah unggul dua gol di babak pertama. Bruno Moreira beberapa kali mengancam gawang Achmad Iqbal Bachtiar, namun penyelesaian akhirnya belum berbuah gol tambahan.
Semen Padang sebenarnya sempat mencetak gol melalui Guillermo Fernandez pada menit ke-40. Namun wasit menganulir gol tersebut karena posisi offside setelah melakukan pengecekan situasi serangan.
Hingga babak pertama berakhir, Persebaya Surabaya tetap mempertahankan keunggulan 2-0 atas tuan rumah. Dominasi penguasaan bola dan agresivitas lini depan Green Force membuat Semen Padang kesulitan keluar dari tekanan.
Memasuki babak kedua, Semen Padang mencoba melakukan perubahan dengan memasukkan Maicon de Souza da Silva dan Kianz Gonzalez Froese. Namun perubahan itu justru gagal membendung agresivitas Persebaya Surabaya.
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong