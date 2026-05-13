Andre Rizal Hanafi
Kamis, 14 Mei 2026 | 05.54 WIB

Drawing Liga 4 Piala Presiden 2026: Pasuruan United Asuhan Bio Paulin Dapat Lawan Berat

Pelatih Pasuruan United Bio Paulin. (Istimewa)

JawaPos.com - Persaingan putaran nasional Liga 4 Piala Presiden 2025/2026 resmi dimulai. Drawing babak 64 besar pada Rabu (13/5) menghadirkan sejumlah grup menarik dengan persaingan ketat sejak fase awal.

Salah satu sorotan utama tertuju kepada Pasuruan United, tim yang kini ditangani mantan pemain naturalisasi Timnas Indonesia Bio Paulin. Klub asal Jawa Timur tersebut tergabung di Grup N bersama Persigar Garut, PSAP Sigli, dan Bolsel FC.

Banyak pengamat menilai Grup N menjadi salah satu grup paling sulit pada fase 64 besar. Keempat tim dinilai memiliki kekuatan yang cukup merata dan sama-sama membawa ambisi besar untuk lolos ke babak berikutnya.

Pasuruan United datang dengan modal yang cukup menjanjikan. Tim ini berhasil tampil impresif di kompetisi Liga 4 Jawa Timur musim 2025/2026.

Mereka sukses menembus partai final sebelum akhirnya harus puas menjadi runner-up setelah kalah dari Persepam Pamekasan. Perjalanan tersebut membuat nama Pasuruan United mulai diperhitungkan sebagai salah satu kandidat kuat di putaran nasional.

Kehadiran Bio Paulin di kursi pelatih juga menjadi nilai tambah tersendiri bagi tim berjuluk Laskar Kuning itu. Sebagai sosok yang pernah lama berkarir di sepak bola Indonesia, Bio Paulin dikenal memiliki karakter kuat dan disiplin tinggi.

Pengalaman panjangnya bersama Persipura Jayapura hingga Timnas Indonesia kini mulai diterapkan dalam dunia kepelatihan. Meski demikian, tantangan yang dihadapi Pasuruan United tidak akan mudah.

Persigar Garut dikenal sebagai tim dengan tradisi sepak bola yang cukup kuat di Jawa Barat. Sementara itu, PSAP Sigli dan Bolsel FC juga dipastikan datang dengan target besar demi merebut tiket promosi.

Babak 64 besar Liga 4 Piala Presiden 2025/2026 akan menggunakan format home tournament dengan sistem single round robin. Setiap grup dihuni empat tim dan hanya juara serta runner-up yang berhak lolos ke fase 32 besar.

