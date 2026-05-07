Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Kamis, 7 Mei 2026 | 23.33 WIB

Bukan Soal Gaji atau Popularitas! Ini Hal yang Membuat Liga 2 Sangat Spesial Menurut Putra Eks Striker Timnas Indonesia Christian Gonzales

Mike Gonzales bersama direktur tekhnik Persiku. (Istimewa) - Image

Mike Gonzales bersama direktur tekhnik Persiku. (Istimewa)

JawaPos.com - Liga 2 Indonesia kembali mendapat perhatian dari sosok muda sepak bola nasional, Mike Gonzales. Putra mantan penyerang Timnas Indonesia itu membagikan pandangannya mengenai hal yang menurutnya paling spesial dari kompetisi kasta kedua sepak bola Indonesia tersebut.

Melalui akun Instagram pribadinya @mike_gonzalez10, Mike mengunggah video yang menampilkan kemeriahan tribun suporter dari Persiku Kudus, Persipura Jayapura, hingga PSS Sleman.

Dalam unggahan tersebut, ia memperlihatkan bagaimana atmosfer pertandingan di Liga 2 tetap terasa hidup dan penuh gairah meski berada di luar kompetisi kasta tertinggi.

Mike menyebut bahwa kekuatan utama sebuah tim tidak hanya berasal dari kualitas pemain di lapangan, tetapi juga dukungan fanatik dari para suporternya.

Menurutnya, atmosfer tribun menjadi pengalaman yang sangat berkesan selama dirinya terlibat langsung di Liga 2 musim ini.

“Yang membuat tim jadi spesial adalah penggemar fanatiknya, pengalaman terbaik untuk melihat langsung para tim raksasa di @liga2match,” tulis Mike dalam unggahannya.

Unggahan tersebut langsung mendapat respons positif dari pecinta sepak bola nasional. Banyak warganet setuju bahwa Liga 2 memiliki nuansa tersendiri, terutama dari sisi loyalitas suporter yang tetap memenuhi stadion dan memberi dukungan tanpa henti.

Daya Tarik

Mike Gonzales sendiri saat ini menjadi bagian dari tim Persiku Kudus sejak putaran kedua Liga 2 musim ini. Ia bergabung sebagai penerjemah untuk direktur teknik Persiku asal Argentina, Marcos Samso.

Kemampuannya berbahasa Spanyol menjadi nilai tambah penting dalam membantu komunikasi tim kepelatihan.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Nathan Tjoe-A-On Bawa Willem II Tumbangkan RKC Waalwijk di Leg Pertama Babak Playoff Eerste Divisie - Image
Sepak Bola Indonesia

Nathan Tjoe-A-On Bawa Willem II Tumbangkan RKC Waalwijk di Leg Pertama Babak Playoff Eerste Divisie

Kamis, 7 Mei 2026 | 02.23 WIB

Buntut Kritik Keras Soal Kualitas Jersey Timnas Indonesia, Kelme Siap Berbenah dan Kawal Proses Produksi - Image
Sepak Bola Indonesia

Buntut Kritik Keras Soal Kualitas Jersey Timnas Indonesia, Kelme Siap Berbenah dan Kawal Proses Produksi

Rabu, 6 Mei 2026 | 23.44 WIB

Hasil Piala Asia U-17: Indonesia Kalahkan Tiongkok, Jepang Ungguli Qatar - Image
Sepak Bola Indonesia

Hasil Piala Asia U-17: Indonesia Kalahkan Tiongkok, Jepang Ungguli Qatar

Rabu, 6 Mei 2026 | 15.08 WIB

Terpopuler

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo - Image
1

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

2

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

3

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

4

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?

5

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

6

Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya

7

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

8

15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in

9

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

10

12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore