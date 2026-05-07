Bukan Soal Gaji atau Popularitas! Ini Hal yang Membuat Liga 2 Sangat Spesial Menurut Putra Eks Striker Timnas Indonesia Christian Gonzales

JawaPos.com - Liga 2 Indonesia kembali mendapat perhatian dari sosok muda sepak bola nasional, Mike Gonzales. Putra mantan penyerang Timnas Indonesia itu membagikan pandangannya mengenai hal yang menurutnya paling spesial dari kompetisi kasta kedua sepak bola Indonesia tersebut.

Melalui akun Instagram pribadinya @mike_gonzalez10, Mike mengunggah video yang menampilkan kemeriahan tribun suporter dari Persiku Kudus, Persipura Jayapura, hingga PSS Sleman.

Dalam unggahan tersebut, ia memperlihatkan bagaimana atmosfer pertandingan di Liga 2 tetap terasa hidup dan penuh gairah meski berada di luar kompetisi kasta tertinggi.

Mike menyebut bahwa kekuatan utama sebuah tim tidak hanya berasal dari kualitas pemain di lapangan, tetapi juga dukungan fanatik dari para suporternya.

Menurutnya, atmosfer tribun menjadi pengalaman yang sangat berkesan selama dirinya terlibat langsung di Liga 2 musim ini.

“Yang membuat tim jadi spesial adalah penggemar fanatiknya, pengalaman terbaik untuk melihat langsung para tim raksasa di @liga2match,” tulis Mike dalam unggahannya.

Unggahan tersebut langsung mendapat respons positif dari pecinta sepak bola nasional. Banyak warganet setuju bahwa Liga 2 memiliki nuansa tersendiri, terutama dari sisi loyalitas suporter yang tetap memenuhi stadion dan memberi dukungan tanpa henti.

Daya Tarik Mike Gonzales sendiri saat ini menjadi bagian dari tim Persiku Kudus sejak putaran kedua Liga 2 musim ini. Ia bergabung sebagai penerjemah untuk direktur teknik Persiku asal Argentina, Marcos Samso.