Bukan Soal Gaji atau Popularitas! Ini Hal yang Membuat Liga 2 Sangat Spesial Menurut Putra Eks Striker Timnas Indonesia Christian Gonzales

Mike Gonzales bersama direktur tekhnik Persiku. (Istimewa)
JawaPos.com - Liga 2 Indonesia kembali mendapat perhatian dari sosok muda sepak bola nasional, Mike Gonzales. Putra mantan penyerang Timnas Indonesia itu membagikan pandangannya mengenai hal yang menurutnya paling spesial dari kompetisi kasta kedua sepak bola Indonesia tersebut.
Melalui akun Instagram pribadinya @mike_gonzalez10, Mike mengunggah video yang menampilkan kemeriahan tribun suporter dari Persiku Kudus, Persipura Jayapura, hingga PSS Sleman.
Dalam unggahan tersebut, ia memperlihatkan bagaimana atmosfer pertandingan di Liga 2 tetap terasa hidup dan penuh gairah meski berada di luar kompetisi kasta tertinggi.
Baca Juga:Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
Mike menyebut bahwa kekuatan utama sebuah tim tidak hanya berasal dari kualitas pemain di lapangan, tetapi juga dukungan fanatik dari para suporternya.
Menurutnya, atmosfer tribun menjadi pengalaman yang sangat berkesan selama dirinya terlibat langsung di Liga 2 musim ini.
“Yang membuat tim jadi spesial adalah penggemar fanatiknya, pengalaman terbaik untuk melihat langsung para tim raksasa di @liga2match,” tulis Mike dalam unggahannya.
Baca Juga:Jadi Rp 20 Ribu! Semen Padang Degradasi, Harga Tiket Kontra Persebaya Surabaya dan Persik Kediri Turun!
Unggahan tersebut langsung mendapat respons positif dari pecinta sepak bola nasional. Banyak warganet setuju bahwa Liga 2 memiliki nuansa tersendiri, terutama dari sisi loyalitas suporter yang tetap memenuhi stadion dan memberi dukungan tanpa henti.
Mike Gonzales sendiri saat ini menjadi bagian dari tim Persiku Kudus sejak putaran kedua Liga 2 musim ini. Ia bergabung sebagai penerjemah untuk direktur teknik Persiku asal Argentina, Marcos Samso.
Kemampuannya berbahasa Spanyol menjadi nilai tambah penting dalam membantu komunikasi tim kepelatihan.
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama